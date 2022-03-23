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7旬老翁和妻子吵架負氣躲旅社 老伴擔心他安危報警尋回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲的江姓老翁昨天早上跟太太吵架，老翁負氣離家出走，直到下午5點多未回家，太太到處尋找都無法聯繫上人，她慌張的跑到派出所請求協尋，員警花了2個小時在中西區旅社找到老翁。妻子見丈夫無恙，不禁流下眼淚的表示不會再對丈夫發脾氣了，警員還充當和事佬居中斡旋後，夫妻和解歡喜回家。

「我的老伴不見了，請幫幫我。」江妻昨天下午5點慌張的跑到台南市警二分局民權派出求助，指她因生活相處上小細節和丈夫吵架後，丈夫趁她不注意時，騎機車離家出走，打電話也不接聽，拜託警方幫忙協尋她的丈夫。

副所長莊民誠、警員黃浩庭獲報後，隨即運用科技設備，及針對轄區的超商、旅館進行地毯式的查訪，費了一番功夫，晚上7點多終於在永福路一家旅社內找到江姓老翁，員警加以安撫、開導後，才逐漸平復情緒，便帶回派出所通知江姓太太前來帶回。

江妻看到心繫的丈夫平安無恙，心中罣礙大石才終於落下，當場流下眼淚，喜極而泣的表示，她以後不會再對丈夫亂發脾氣了，夫妻倆便在警方的勸和下相偕回家。

台南市警二分局民權派出所副所長莊民誠（左）、警員黃浩庭（右）熱心為民服務，順利找回江老先生。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所副所長莊民誠（左）、警員黃浩庭（右）熱心為民服務，順利找回江老先生。記者黃宣翰／翻攝
江老先生和妻子吵架後離家出走，員警順利在旅社找到他。記者黃宣翰／翻攝
江老先生和妻子吵架後離家出走，員警順利在旅社找到他。記者黃宣翰／翻攝

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