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影／蒙古籍貨輪台中外海沈沒 7船員獲救、1台船員失蹤

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」昨下午因主機故障，後來船身傾斜在台中外海沉沒，船上8名船員跳海求生，附近的日籍貨輪先救5人上船，空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛救回2人，7名印尼籍船員昨晚6點多送醫，生命徵象穩定；另有70歲張姓台籍船員失聯，海巡艦艇昨晚和今天持續在海面搜索中。

一艘蒙古籍貨輪昨天在台中外海沈沒，7名印尼籍船員獲救，海巡艦艇持續搜救一名失蹤台籍船員。圖／海巡署提供
一艘蒙古籍貨輪昨天在台中外海沈沒，7名印尼籍船員獲救，海巡艦艇持續搜救一名失蹤台籍船員。圖／海巡署提供

海巡艦艇昨晚在事故海域搜尋，海巡人員說，海象不佳，浪高3到4公尺高，海巡人員在艇內搜尋失蹤船員，今天早上持續搜尋，並透過廣播，表明這是基隆海岸電台廣播，有蒙古籍貨輪因機械故障棄船，昨天下午4點38分沈沒，提醒在附近海域作業船隻注意並協助。

昨下午2點32分，基隆海岸台電話通知，接獲該貨輪無線電求救，船隻位於台中港48.9浬外海，主機故障危急，因基隆海岸電台呼叫未獲回應，緊急請附近的日本貨輪「ORCHID ACE」前往查證，由日本貨輪先救回5人。

據了解，該貨輪被發現時，船身已嚴重右傾，船員正棄船跳海，日籍貨輪在旁救援，並回報蒙古籍貨輪已沉沒，並搶救落海船員。

國搜中心表示，接獲通報後，派空勤總隊直升機前往，海巡署也派台北艦前往搜救；空勤總隊台中清泉崗駐地第二大隊第三隊昨下午獲報，派黑鷹直升機搜救，海象浪高2至3公尺，在高度40至50呎滯空吊掛，昨傍晚5點22分，從海上成功吊掛2人，並將日籍貨輪上5名船員吊掛上機。

7名印尼籍船員昨晚6點多送童綜合醫院急救；院方表示，7名印尼籍船員有失溫現象，部分船員頭部外傷、肩膀脫臼、膝蓋受傷、胸部挫傷等，7人生命徵象都穩定。

一艘蒙古籍貨輪昨天在台中外海沈沒，7名印尼籍船員獲救，海巡艦艇持續搜救一名失蹤台籍船員。圖／海巡署提供
一艘蒙古籍貨輪昨天在台中外海沈沒，7名印尼籍船員獲救，海巡艦艇持續搜救一名失蹤台籍船員。圖／海巡署提供

海巡署 黑鷹直升機

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