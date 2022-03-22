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民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損 南警6小時破案

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台灣民眾黨台南市黨部前旗幟遭人破壞，警方今天下午1點接獲報案後，今晚約6點多找到涉案的26歲劉姓男子。據了解，劉和友人酒後發生口角，酒後斷片，記不得曾毀損旗幟。警詢後依毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台灣民眾黨台南市黨部施姓女秘書，今天下午1點多到台南市警一分局報案，她表示位於東區的台灣民眾黨台南市黨部騎樓前旗幟，遭不明人士於21日凌晨5點多毀損，警方獲報後立即成立專案小組積極追查偵辦。

警方依台灣民眾黨台南市黨部提供的錄影監視畫面，發現有男子疑似酒醉沿路搖晃步行，行經該黨部前，推倒騎樓前旗幟後，再折回用腳踩斷旗幟，警方立即在黨部周邊店家及住戶訪查蒐證，循線追查發現劉姓男子涉案，今晚6點多通知他到案說明。

據了解，劉和友人酒後起口角，情緒失控踩斷旗幟，劉對毀損行為已不復記憶，本身無政治色彩，非因選舉而故意毀損旗幟。

施姓女秘書表示，初估旗桿損失價值約150元，將依法向警方提出告訴，警詢訊後依毀損罪嫌函送南檢偵辦。

台南市警一分局長方國璽說，民眾喝酒應有節制，切勿酒後行為造成憾事，另年底選戰已如火如荼展開，選民應保持冷靜，可以熱情但要理性，切勿因一時情緒衝動而誤觸法律，對於嘗試以暴力或恐嚇手段干擾選舉進行之犯行，警方將秉持鍥而不捨的決心全力偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子涉嫌毀損台灣民眾黨台南市黨部前旗幟，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
劉姓男子涉嫌毀損台灣民眾黨台南市黨部前旗幟，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

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