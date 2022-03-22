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影／蒙古貨輪沈沒 台日合作空中海面合力救援畫面曝光
一艘蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，船上8名船員跳海求生，日籍貨輪先救5人上船，我國空軍和空勤總隊直升機飛抵吊掛，陸續救回7名船員，目前仍有一名台籍70歲張姓船員失蹤待救。
空勤總隊台中清泉崗駐地第二大隊第三隊今天下午接獲海難搜救任務，派黑鷹直升機搜救，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛楊中凱、機工長許哲綸，海巡署吊掛分隊員邱士誠、武煜恆。
今天下午4點9分起飛、爬高3000呎定向目標，抵達目標區5浬範圍與空軍493號機實施位置與高度隔離，分批執行海上救援任務，空軍執行海上漂流的救生艇，空勤總隊指派708號機執行已救援至日籍貨輪上5名船員吊掛上機任務。
直升機高低空偵查後，在船外側滯空緩慢進入船身中段高度40到50呎滯空吊掛作業，當時海象浪高2到3公尺、風速31浬，飛行組員與海巡人員評估可執行出艙接觸待救者，將5名船員吊掛上機，晚上6點10分落地，任務圓滿完成。
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