影／醉酒連飆三字經引衝突 揮拳挨打的都法辦

45歲陳姓男子日前酒後在餐廳內對友飆罵三字經，同桌友人勸阻無效，50歲陳姓友人一怒揮拳痛毆，雙方衝突；警方獲報將兩人帶回派出所，雙方不提告，警詢後依社會秩序維護法函送法辦。

據了解，45歲陳姓男子當天中午到新北市林口區文化ㄧ路一間餐廳餐敘。下午約4時許，陳男喝的酩酊大醉，搖晃起身醉語胡謅，還連珠飆罵三字經。

同桌友人見狀出言勸阻無用，最後齊聲要陳男到店外透透氣。沒想到，陳男在店外站了一會兒，又走回店內，再度朝著同桌眾友飆罵起三字經，陳男行為脫序，當場惹火50歲陳姓友人。

陳姓友人起身，朝陳男身上揮拳，雙方爆發激烈衝突。過程中，陳姓友一度脫下腳上木屐，直往陳男頭部敲去，造成陳男頭部受傷，其他友人見狀趕緊上前拉離兩人。

警方獲報趕抵，協助陳男送醫急救，沒有大礙。事後雙方互不提告，但2男在公開場所鬥毆，違反社會秩序維護法，警詢後將兩人函送法辦。

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