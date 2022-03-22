快訊

深夜被震醒！ 01:06規模5.4地震 最大震度台東4級

影／醉酒連飆三字經引衝突 揮拳挨打的都法辦

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

45歲陳姓男子日前酒後在餐廳內對友飆罵三字經，同桌友人勸阻無效，50歲陳姓友人一怒揮拳痛毆，雙方衝突；警方獲報將兩人帶回派出所，雙方不提告，警詢後依社會秩序維護法函送法辦。

據了解，45歲陳姓男子當天中午到新北市林口區文化ㄧ路一間餐廳餐敘。下午約4時許，陳男喝的酩酊大醉，搖晃起身醉語胡謅，還連珠飆罵三字經。

同桌友人見狀出言勸阻無用，最後齊聲要陳男到店外透透氣。沒想到，陳男在店外站了一會兒，又走回店內，再度朝著同桌眾友飆罵起三字經，陳男行為脫序，當場惹火50歲陳姓友人。

陳姓友人起身，朝陳男身上揮拳，雙方爆發激烈衝突。過程中，陳姓友一度脫下腳上木屐，直往陳男頭部敲去，造成陳男頭部受傷，其他友人見狀趕緊上前拉離兩人。

警方獲報趕抵，協助陳男送醫急救，沒有大礙。事後雙方互不提告，但2男在公開場所鬥毆，違反社會秩序維護法，警詢後將兩人函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑衣陳男在餐廳醉罵三字經，遭友人痛毆。記者曾伯愷／翻攝
黑衣陳男在餐廳醉罵三字經，遭友人痛毆。記者曾伯愷／翻攝
林口警方獲報派員迅速趕抵。記者曾伯愷／翻攝
林口警方獲報派員迅速趕抵。記者曾伯愷／翻攝

林口

延伸閱讀

影／車停路中不服警盤查 台中男罵警逃逸遭噴辣椒水

養生館暗藏春色 男女一絲不掛做半套遇警搶床單快遮

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

公車司機飆幹XX想認罪 法官同理心判無罪：他保護乘客

相關新聞

高雄鳥松火燒車事故 載運電瓶不明原因自燃釀禍

高雄49歲黃姓男子開車行經鳥松區中正路時，疑似載運的電動自行車電瓶，不明原因自燃，進而引起火燒車；所幸，事故當下，黃男及...

高雄三民區 鋼瓶炸飛 險砸加油站

一輛滿載20多支空高壓鋼瓶的貨車，21日下午2時許行經高雄三民區建工路時，一支「液態氧」鋼瓶突然外洩，帶著火光直衝10公...

台中外海貨輪海難 7人獲救、台籍老船員失聯

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」昨下午因主機故障，後來船身傾斜在台中外海沉沒，船上8名船員跳海求生，附近的日籍貨輪先救5人...

民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損 南警6小時破案

台灣民眾黨台南市黨部前旗幟遭人破壞，警方今天下午1點接獲報案後，今晚約6點多找到涉案的26歲劉姓男子。據了解，劉和友人酒...

員工裝水回家 老闆1年後告竊盜求償2萬多元敗訴

高雄一名蔡姓補習班員工和楊姓老闆發生勞資糾紛，但事後遭以長期從公司裝水回家求償2萬多元，還挨告竊盜罪，高雄簡易庭認為老闆...

造橋台1線車禍1死1重傷 同路段1月也曾奪命

苗栗縣造橋鄉台1線今天發生自小客車與左轉大貨車碰撞事故，造成小客車駕駛死亡、菲律賓籍女乘客重傷；同一路段附近路口1月間也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。