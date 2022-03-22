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影／搬家亂丟生存遊戲長槍 驚動社區報案恐開罰

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子10年前向店家購入兩把模擬長槍玩生存遊戲，日前搬家卻把2槍丟棄社區垃圾區。社區總幹事報警，警調閱監視器循線通知陳男到所說明，兩把長槍送驗確認，若為「操作槍」將依法開罰。

《槍砲彈藥刀械管制條例》2020年6月12日修正實施，擴大模擬槍定義，納管「類似真槍之火藥式、擊發機構裝置」的操作槍與道具槍，修正案前已持有操作槍支團體或民眾應攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地警察分局辦理報備合法持有或自願繳銷，逾時違法持有者最高可處20萬元罰鍰。

據了解，35歲陳姓男子，10多年前因瘋迷與人玩生存遊戲，遂向生存遊戲店家，購入「Ak47」、「仿三菱步槍」各一把。近年因鮮少去玩，槍放置家中，日前搬家找清潔公司人員協助清運丟棄物。

陳請清潔人員直接把長槍丟棄社區垃圾間，社區總幹事獲知向轄區警方通報，因檢視2把長槍樣似真槍，槍管沒有打通，警帶回長槍送驗，並調社區監視器通知陳男到案說明。

陳男表示，槍枝是約10年前在生存遊戲店家購入，多年未使用，因搬家之故才請打掃人員直接丟棄。

警方說，槍支鑑定若查屬模擬槍就依法開罰，若不是就交陳男領回，另做廢棄物處理。

警方將兩把模擬槍帶回送驗。記者曾伯愷／翻攝
警方將兩把模擬槍帶回送驗。記者曾伯愷／翻攝
警方將兩把模擬槍帶回送驗。記者曾伯愷／翻攝
警方將兩把模擬槍帶回送驗。記者曾伯愷／翻攝
清潔人員將2把疑似模擬槍，丟棄在社區垃圾間內。記者曾伯愷／翻攝
清潔人員將2把疑似模擬槍，丟棄在社區垃圾間內。記者曾伯愷／翻攝
警方將兩把模擬槍帶回送驗。記者曾伯愷／翻攝
警方將兩把模擬槍帶回送驗。記者曾伯愷／翻攝

監視器 警察 槍枝 廢棄物

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