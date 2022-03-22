蒙古籍貨輪沈沒唯一台籍船員失蹤 獲救7人送醫畫面曝光

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」今天出現主機故障，後來船身傾斜棄船求救，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空救援，先由附近日本貨輪救起5人，再由黑鷹直升機吊掛救回2人，剩一名70歲張姓台籍船員失蹤，搜救行動持續中，7名獲救船員今晚6點多，都已送到童綜合醫院急救中。

國搜中心表示，今天傍晚5點22分，黑鷹直升機成功海上吊掛2人，被救回的7人皆意識清醒，還有1名台籍船員失蹤，持續海空救援中。

今天下午2點32分，基隆海岸台電話通知，接獲「P」輪無線電求救，船位於台中港方位290，距離48.8浬，主機故障情況危急，基隆海岸電台仍持續呼叫該船未獲回應，已請附近日本籍貨輪「ORCHID ACE」協助前往查證，後來由日本貨輪先救回5人。

據了解，該輪被發現危急時，船員正在棄船，當時請基隆海岸電台詢問該輪油量，並轉知棄船前務必關閉油筏，攜帶船體結構及油櫃圖，而「P」輪嚴重右傾，日籍輪在旁救援，後來回報該船已沉沒，船上船員落海搶救中。

國搜中心接到通報後，派空勤總隊直升機起飛前往，海巡署也派台北艦前往搜救，預計晚上抵達事故海域，目前該船位置浪高達3.2公尺高。