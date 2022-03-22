快訊

金針菇不用洗就能下鍋？網掀兩派論戰 飯店廚師來解答

蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒙古籍貨輪沈沒唯一台籍船員失蹤 獲救7人送醫畫面曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」今天出現主機故障，後來船身傾斜棄船求救，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空救援，先由附近日本貨輪救起5人，再由黑鷹直升機吊掛救回2人，剩一名70歲張姓台籍船員失蹤，搜救行動持續中，7名獲救船員今晚6點多，都已送到童綜合醫院急救中。

國搜中心表示，今天傍晚5點22分，黑鷹直升機成功海上吊掛2人，被救回的7人皆意識清醒，還有1名台籍船員失蹤，持續海空救援中。

今天下午2點32分，基隆海岸台電話通知，接獲「P」輪無線電求救，船位於台中港方位290，距離48.8浬，主機故障情況危急，基隆海岸電台仍持續呼叫該船未獲回應，已請附近日本籍貨輪「ORCHID ACE」協助前往查證，後來由日本貨輪先救回5人。

據了解，該輪被發現危急時，船員正在棄船，當時請基隆海岸電台詢問該輪油量，並轉知棄船前務必關閉油筏，攜帶船體結構及油櫃圖，而「P」輪嚴重右傾，日籍輪在旁救援，後來回報該船已沉沒，船上船員落海搶救中。

國搜中心接到通報後，派空勤總隊直升機起飛前往，海巡署也派台北艦前往搜救，預計晚上抵達事故海域，目前該船位置浪高達3.2公尺高。

蒙古籍貨輪噸位797噸，長度54公尺，寬度10公尺，船員人數8員，其中1名台人、7名印尼籍。

蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，7名船員獲救，被送到童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，7名船員獲救，被送到童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，7名船員獲救，被送到童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，7名船員獲救，被送到童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，7名船員獲救，被送到童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
蒙古籍貨輪今天在台中外海沈沒，7名船員獲救，被送到童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供

黑鷹直升機 失蹤 蒙古 海巡署

延伸閱讀

蒙古籍貨輪在台中外海沉沒 航港局已發礙行公告

蒙古籍貨輪引擎故障8人棄船 海巡1艦2艇全速前往搜救

孕婦及15歲以下學童嬰幼兒 基隆22家牙醫院所免掛號費

蒙古籍貨輪在台中外海傾斜7人獲救 唯一台籍船員失蹤

相關新聞

蒙古籍貨輪沈沒唯一台籍船員失蹤 獲救7人送醫畫面曝光

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」今天出現主機故障，後來船身傾斜棄船求救，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空救援，先由附近...

蒙古籍貨輪在台中外海傾斜7人獲救 唯一台籍船員失蹤

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」今天出現主機故障，後來船身傾斜棄船求救，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空救援中，目前已...

高市8旬老翁因停電送命 家屬多次聯絡台電卻「沒下文」

高市議員邱于軒今質詢爆出，303全台大停電當天，高雄8旬吳姓老翁，因家用維生呼吸器無法供氧在家死亡。家屬手寫信也指出，事...

台一線轎車衝撞入砂石車下釀1死1傷 驚悚碰撞瞬間畫面曝

台1線公路苗栗縣造橋鄉龍昇村厚生玻璃廠前的路段，上午11點多發生砂石車與轎車碰撞事故，造成一死一傷慘劇，根據曝光的路口監...

停電害老翁喪命？陳其邁：市府聘律師助家屬求償

高雄市前金區一名80幾歲吳爺爺身體虛弱，303大停電當天疑因停電導致呼吸器失去作用無法供氧不幸喪命，今天上午高市議會質詢...

高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡

高雄市議會今舉行定期大會，多位議員針對303全台大停電質詢，要求市長陳其邁確保高雄用電穩定，質疑市府協助災民只是作秀、喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。