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蒙古籍貨輪在台中外海沉沒 航港局已發礙航公告

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」今天出現主機故障，後來船身傾斜棄船求救，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空救援中，目前已由附近日本貨輪救起5人，搜救行動持續中。交通部航港局中航中心表示，已發出礙航公告，目前推估該貨輪後沉沒地點已在領海之外，再加上水深夠深，會再評估是否要求船東打撈，目前仍以救援為優先。

中航中心表示，「PRESTIGE」貨輪，因船舶嚴重右傾後沉沒，貨輪沉沒地點距離岸邊約48.8浬，已請船舶航經該區域應注意避讓，以維護航行安全。

中航中心表示，由於目前還在搜救中，會先以救援優先，後續會再和相關單位討論，並視沉船是否礙航，有無造成海洋汙染等，研議後續作為。

圖為空勤總隊吊掛作業示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為空勤總隊吊掛作業示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

海洋汙染 航港局 交通部 空勤總隊

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