豐原老翁命喪火窟...議員指未裝住警器 消防局：他拒絕

台中豐原中正路一處民宅昨晚發生嚴重火警，導致一名89歲陳姓老翁命喪火窟，台中市議員周永鴻指出，起火點並未安裝住警器，呼籲市府加強推廣，消防局協助安裝事宜；台中市消防局表示，此次遭祝融的3戶民宅中，有2戶已裝設，並成功協助逃生，此次罹難住戶多次勸說，仍拒絕安裝，發生憾事，深感遺憾。

台中市豐原區中正路，一處民宅昨晚6時許慘遭祝融，造成8旬陳姓老翁喪身火海；陳翁兒子向警方表示，疑似是煮食不慎引起火災，發現火警想去救父親，但火勢太大來不及。詳細起火原因，待消防局火調人員釐清。

台中市民進黨團幹事長周永鴻表示，此次火警處並未安裝住警器，火災發生當下，同住家人又剛好不再家中，種種因素加總，造成憾事發生；周指出，據統計，台中市住警器安裝率仍是六都最後，雖基層消防同仁努力推廣，但成效仍有待加強。

周永鴻指出，去年至今，台中已經有3起火災造成獨居長者不幸往生。如何為獨居、弱勢戶長者加強推廣緊急救援服務，並建立更綿密的社會安全網絡，提供長者們獨自在家時，能因應意外的救援系統，是市府該重視的課題。

台中市消防局表示，受燒的3戶民宅中，其中2戶已裝設住警器，且於火災時成功動作，提醒民眾逃生，第3戶罹難民眾不願安裝，經鄰居協助勸說後仍拒絕；消防局對此不幸事件感到沈痛與遺憾，呼籲民眾對於家中有長期臥病、行動不便或無逃生能力人員，獨立住宅的居室更需要予以協助裝設助警器。

消防局指出，內政部消防署公布統計至111年2月，「住宅用火災警報器」設置率，台中市達85.11%，六都排名第三，進步2名次，市長盧秀燕上任後，全力支持編列及動用預備金，109至110年編列3372.3萬，購置數達約16餘萬只住警器補助民眾，編列補助預算為六都第一，積極推廣設置住警器有成。