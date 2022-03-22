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蒙古籍貨輪在台中外海傾斜7人獲救 唯一台籍船員失蹤
蒙古籍貨輪「PRESTIGE」今天出現主機故障，後來船身傾斜棄船求救，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空救援中，目前已由附近日本貨輪救起5人，搜救行動持續中。
今天下午2點32分，基隆海岸台電話通知，接獲「P」輪無線電求救，船位於台中港方位290，距離48.8浬，主機故障情況危急，基隆海岸電台仍持續呼叫該船未獲回應，已請附近日本籍貨輪「ORCHID ACE」協助前往查證，後來由日本貨輪先救回5人。
據了解，該輪被發現危急時，船員正在棄船，當時請基隆海岸電台詢問該輪油量，並轉知棄船前務必關閉油筏，攜帶船體結構及油櫃圖，而「P」輪嚴重右傾，日籍輪在旁救援，後來回報該船已沉沒，船上船員落海搶救中。
國搜中心接到通報後，派空勤總隊直升機起飛前往，海巡署也派台北艦前往搜救，預計晚上抵達事故海域，目前該船位置浪高達3.2公尺高。
蒙古籍貨輪噸位797噸，長度54公尺，寬度10公尺，船員人數8員（1名台人、7名印尼籍）。
【中央社】
行政院國家搜救指揮中心今天表示，1艘蒙古籍貨輪下午於清泉崗機場外海發生船身傾斜棄船，8名船員待救，附近日本貨輪和國防部黑鷹搜救機救起7人，仍有1台籍船員失蹤。
國搜中心下午發布新聞訊息，蒙古籍「PRESTIGE」貨輪於今天下午3時許在清泉崗機場西北57浬處，發生船身傾斜棄船，船上8名船員（1台7印）待救，空勤總隊和國防部搜救機獲報立即前往救援。
其中，附近日本貨輪成功救起5名船員，空勤總隊搜救機於下午5時24分將他們吊掛返台；另國防部黑鷹搜救機在下午5時22分成功於海上吊掛2名船員，獲救7人都意識清醒。
國搜中心說，目前仍有1名台籍船員失蹤，國防部、空勤總隊各出動1架次直升機、海巡出動3艇，持續海空救援中。
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