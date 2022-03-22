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桃園龍潭國中球隊裝備失竊 警及時破案助球隊奪冠

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區龍潭國中直排輪曲棍球隊的球員護具及裝備，平常訓練後存放國3龍潭中正路橋下倉庫，本月初突然失竊，球隊立即報案，警方隨即逮捕馮姓男子涉嫌，在龍潭一家廢棄空屋查獲失竊護具及設備，讓該國中直排輪曲棍球隊順利在今年總統盃直排輪棍球比賽奪冠，該球隊家長後援會長、市議員劉熒隆會同教練王建華及家長等人今天中午向龍潭分局贈感謝狀致謝，王建華表示，感謝警方及時找到護具裝備，讓球員安心比賽得到冠軍佳績

龍潭國中直排輪曲棍球隊近年比賽成績優異，去年全國中正盃直排輪曲棍球比賽2連霸，校長黃寒楨表示，該校直排輪曲棍球隊為社團性質，平時球員跟著教練在外訓練，球具和裝備存放外面倉庫，本月初球員護具球鞋和裝備失竊，幸好警方找到，讓球員順利參加總統盃直看曲棍球比賽奪冠。

龍潭警方表示，該球隊本月3日報案球員護具球鞋和裝備失竊，龍潭派出所長陳瑞慶受理，看見教練、球員焦急神情和擔心影響全國比賽，立即積極偵辦和調閱路口相關監視器發現馮姓男子（26歲）可疑，前往馮男平鎮住處帶回偵辦，隔天在龍潭區東龍路一間廢棄空屋前查獲失竊護具及裝備，馮嫌坦承用具具撬開儲存室鐵門偷竊，警方將他依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

王建華表示，該球隊球員的護具球鞋、裝備被偷，財務損失雖不嚴重，但是失竊護具及裝備，都是球員量身訂製，自國外進口，平時訓練使用都是固定裝備，尤其比賽快到，訂製也來不及，讓球員、家長擔心，幸好警方及時找回，才能順利在本月14日全國直排輪曲棍球錦標賽拿下冠軍。

王建華、劉熒隆、家長帶著冠軍獎盃和金牌，前往龍潭派出所向員警致贈感謝狀，共享球隊奪冠的喜悅，龍潭分局長蔡坤益表示，警方接到報案，由於球隊比賽在即，立即專案偵辦，調閱監視器追查，及時在6小時內查獲犯嫌和找回球具球鞋、裝備，讓該球隊順利比賽如願奪冠，積極做好為民服務和維護治安工作。

桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊球具裝備失竊，被棄置一棟空屋前，警方及時尋獲護具球球裝備，球隊順利奪冠。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊球具裝備失竊，被棄置一棟空屋前，警方及時尋獲護具球球裝備，球隊順利奪冠。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊教練王建華（左一）和家長等人，向龍潭分局長蔡坤益（右一）及龍潭所長陳瑞慶（右二）致感謝狀。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊教練王建華（左一）和家長等人，向龍潭分局長蔡坤益（右一）及龍潭所長陳瑞慶（右二）致感謝狀。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊球具裝備失竊，被棄置一棟空屋前，警方尋獲讓球隊順利奪冠。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊球具裝備失竊，被棄置一棟空屋前，警方尋獲讓球隊順利奪冠。記者曾增勳／翻攝

監視器 偷竊 桃園

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