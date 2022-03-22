高市8旬老翁因停電送命 家屬多次聯絡台電卻「沒下文」

高市議員邱于軒今質詢爆出，303全台大停電當天，高雄8旬吳姓老翁，因家用維生呼吸器無法供氧在家死亡。家屬手寫信也指出，事發之後，多次聯絡台電，告知家人因停電喪命，台電人員都只留資料、電話便無消無息，「我們一定會要求台電賠償」，希望未來不要再有憾事發生。台電表示，將查明通報流程，妥善處理。

邱于軒今質詢後和台電代表至家屬家中訪視，家屬表示，事後有打給台電，但台電僅留下聯絡方式就無下文。家屬要求台電賠償，獲得的賠償也會全數捐出，只希望未來不再有人因停電失去生命。台電表示，將查明通報流程，只要有撥電話都會留下紀錄，一定會給家屬完整的交代。

吳家目前還還留著吳爺爺生前使用的呼吸設備，家屬說，停電當天一定不只我們遇到這種事，一定還有很多人靠氧氣機，一停電不知死掉多少人，當天吳爺爺送到殯儀館時，位置都滿了。一定也有生病的人一停電沒有維生器就走掉了。

法制局副局長白瑞龍表示，針對303大停電事件，市府指示法制局設立單一窗口協助民眾求償事宜，也在四維行政中心設置「0303停電」律師免費法律諮詢服務，截至昨日止總計受理民眾法律諮詢約100件。針對因停電導致有民眾因維生呼吸器無法運作而死亡一案，法制局將協同律師拜訪家屬，提供必要法律上的協助，律師費用會由市府負擔，爭取家屬的權利。

家住前金區的吳爺爺現年80多歲，303全台大停電時，吳太太人不在家，在早上9點多接獲看護電話，得知吳爺爺的呼吸器因停電無法供氧，導致吳爺爺生命跡象虛弱，吳太太當下立即趕回家，並打電話給119，但占線無法撥通。經鄰居緊急跑到附近大同醫院求助，醫療人員至家中急救，仍無法挽回吳爺爺性命，他在10點5分時死亡。

大同醫院稍早回應，經查大同醫院沒有吳翁就醫紀錄，303停電當天也沒有派遣相關醫療人員至病患家中急救。大同醫院呼籲，家中有人使用氧氣製造機等設備，如無不斷電系統，應備簡易氧氣鋼瓶， 如遇無預警停電可應急使用，等待電力恢復，若停電時間過久，務必撥打119求救送醫。

經查303當天，老翁鄰居跑到大同醫院找人急救時，找到的救護人員是消防隊救護人員，因此大同醫院並無相關救護資料。邱于軒表示，當下情急狀況，民眾根本分不清楚在醫院外找到的人是什麼單位，才會出現此誤會。

邱于軒批，事發後市府只會卸責，市立大同醫院的主管機關是衛生局，市府單位明明可橫向聯繫，但只忙著撇清責任，橫向聯繫完全失靈。大同醫院新聞稿稱應該打119求助，但當天的狀況是119根本打不通，「不是說醫者仁心嗎？一條人命的殞落誰來憐！市府只會拖拖，真是有政府會卸責。」