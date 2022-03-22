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驚傳呼救聲 安平員警執行臨檢救出被害人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「救命！」台南市警四分局員警今天凌晨零點多在安平區慶平路執行臨檢時，突然聽到有人喊救命及哀號聲，立即呼叫線上警力前往查訪，在3樓空房內發現手腳骨折陳姓男子，他表示遭人毆打，警方隨即請救護車將他送醫治療，並將陳等6名嫌犯帶回調查後，依妨害自由及傷害罪嫌法辦。

華平派出所員警今天凌晨執行臨檢盤查勤務，現場聽見有哀號聲，立即呼叫大批警力前往該處查訪，但該民宅聚集數名男子，阻攔警方確認建物內是否有急需救助民眾，向台南地檢署察署檢察官報告後，入內清樓，並在三樓空房內發現全身多處受傷39歲陳姓男子。

警方隨即請求救護車到場送醫治療，並帶回在場陳姓（36歲）、黃（滿18歲）、何（25歲）、邱（20歲）、翁（23歲）、蔡（22歲）男子釐清案情。

追查，初步了解係因陳姓被害人因積欠債務問題，前往該處討論問題，未料雙方一言不合，陳隨即遭毆打成傷，陳送醫後，初步傷勢診斷手腳骨折，多處擦挫傷，無生命危險，警詢後依傷害、妨害自由等罪嫌解送地檢署偵辦，並持續擴大追查涉案人員到場說明。

分局長王子雄表示，對於違法犯嫌必當依法究辦，在場相關犯嫌，即便未出手毆打，在場助勢，妨害自由者將查緝到案，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，不法分子切勿以身試法，警方將強力執法確保民眾生命、身體、財產安全。

台南市警四分局員警今天凌晨在慶平路臨檢時，聽聞有人求救，馬上救出被害人。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局員警今天凌晨在慶平路臨檢時，聽聞有人求救，馬上救出被害人。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局偵破妨害自由案，今天將6名涉案男子移送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局偵破妨害自由案，今天將6名涉案男子移送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝

臨檢 救護車 骨折 傷害罪 債務

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