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造橋台1線車禍1死1重傷 同路段1月也曾奪命

中央社 / 苗栗縣22日電

苗栗縣造橋鄉台1線今天發生自小客車與左轉大貨車碰撞事故，造成小客車駕駛死亡、菲律賓籍女乘客重傷；同一路段附近路口1月間也發生過類似車禍，當時造成小轎車夫妻1死1重傷。

苗栗縣消防局第2救災救護大隊造橋分隊指出，中午11時27分接獲119轉報造橋鄉台1線龍昇村路段發生車禍，救護人車到場後發現為砂石車與小轎車碰撞，轎車內有2名受困傷患，經利用破壞器材協助脫困，其中男性駕駛已呈OHCA（到院前心肺功能停止），女性乘客疑似骨折昏迷，緊急將兩人送往為恭醫院急救。

小轎車楊姓駕駛（31歲）到院時，全身有多處撕裂傷、擦傷，左上臂及左大腿變形，已無呼吸心跳，經搶救仍回天乏術；至於女乘客（30歲）為菲律賓籍，右手腕變形、手部多處撕裂傷。

警方調閱路口監視器調查，這起車禍發生於台1線105.2公里厚生玻璃廠前路口，由蔡姓男子（55歲）駕駛的大貨車正從北上車道左轉準備進入玻璃廠，與由北往南直行的自小客車發生側撞。

當地人士指出，這處路段於1月27日也發生轎車與左轉砂石車碰撞死亡車禍，釀成小轎車上一對夫妻夫死妻重傷，兩起車禍相距不到500公尺。

苗栗縣警局竹南分局副分局長許豐都接受媒體聯訪表示，小客車車頭幾乎撞進大貨車底，嚴重凹陷變形，造成車內兩人傷勢嚴重送醫，其中楊姓駕駛急救無效宣告不治，相關肇事原因尚待釐清；他提醒民眾，行經路口應減速慢行，注意有無來車，轉彎車亦應禮讓直行車先行，遵守交通安全規則，行車才有保障。

台1線公路苗栗縣造橋鄉龍昇村厚生玻璃廠前的路段，上午11點多發生砂石車與轎車碰撞事故，造成1死1傷慘劇。圖／民眾提供
台1線公路苗栗縣造橋鄉龍昇村厚生玻璃廠前的路段，上午11點多發生砂石車與轎車碰撞事故，造成1死1傷慘劇。圖／民眾提供

車禍 苗栗縣 砂石 監視器 車道

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