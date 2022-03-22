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台一線轎車衝撞入砂石車下釀1死1傷 驚悚碰撞瞬間畫面曝
台1線公路苗栗縣造橋鄉龍昇村厚生玻璃廠前的路段，上午11點多發生砂石車與轎車碰撞事故，造成一死一傷慘劇，根據曝光的路口監視器畫面顯示， 當時轎車由北往南行駛，砂石車由南往北，在車禍現場路口砂石車左轉要進入工廠，不料在廠前與轎車發生碰撞，車禍責任有待調查釐清。
苗栗縣消防局上午11點27分接獲通報，造橋鄉龍昇村九車籠厚生玻璃前路段發生砂石車和轎車碰撞的車禍，派遣竹南、造橋消防分隊人車趕往救援，動用破壞器材將轎車內一對男女救出送醫。
車禍發生時，轎車車頭嚴重毀損並撞入砂石車下，駕車的31歲楊姓男子和30歲的菲律賓籍女子都困在車內，楊姓男子被救出時已無生命徵象，送醫搶救仍不治，菲籍女子右手腕變形、臉部及左手有多處裂傷。
竹南警分局表示，這起車禍肇事原因仍待調查釐清，警方提醒民眾，駕車行經路口應減速慢行注意有無來車，轉彎車應禮讓直行車先行，請大家遵守交通安全規則，行車有保障。
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