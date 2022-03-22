停電害老翁喪命？陳其邁：市府聘律師助家屬求償

高雄市前金區一名80幾歲吳爺爺身體虛弱，303大停電當天疑因停電導致呼吸器失去作用無法供氧不幸喪命，今天上午高市議會質詢，因高市議員邱于軒追蹤停電受害戶才曝光。高雄市長陳其邁對此事表達遺憾，並由市府出資聘用律師，務必將此事調查清楚，釐清真相與追究責任。

市議員邱于軒說，吳爺爺中風臥床，另有肺炎問題，必須靠呼吸器維生生命，3月3日停電當天妻子不在家，上午9點多，吳太太接獲看護電話得知吳爺爺的呼吸器無法供氧生命危險，吳太太趕回家並打電話通報消防局，當時占線無法撥通，最後向大同醫院求助派遣醫療人員到宅急救，最後仍未挽回吳爺爺生命，10點05分不幸死亡。

上午陳其邁受訪表示，死亡原因與因果關係需要進一步釐清。中午時分，邱于軒會同台電高雄區處業務副處長邱玉典訪視吳爺爺住家，對外公布訪視照片與家屬聲明。下午議員李柏毅質詢，市長陳其邁改口說，他對這起不幸往生案件感到非常遺憾，會請衛生局、社會局與法制局協助家屬，一方面保全證據，也了解家人在生活照顧上有無市府可以幫忙的地方。