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借貸提供個資變詐團人頭戶 假交友騙投資捲走2千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢，半年向80餘人騙走2千萬元。刑事局拘提楊等12人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、偽造文書罪嫌移送，檢方聲押5人獲准，命楊等人5至10萬元交保。

警方調查，32歲楊女去年6月起在臉書刊登借貸廣告，要求民眾拍照雙證件傳送並提供個資，再冒用身分線上申辦近2百個數位帳戶，用人頭電話供銀行致電照會，以「借址登記」的辦公室收取銀行寄發金融卡。

詐團疑在大陸設機房，用帥哥、正妹照上網交友，以投資基金名義誘使被害人匯款至楊提供帳戶，楊再派車手持金融卡提領，交付幣商購買泰達幣。

被害人陸續報案，有銀行發現不少帳戶剛開戶就被警示，懷疑是人頭戶，去年8月提供情資給刑事局。刑事局偵一大隊第二隊追查，去年11月30日、今年1月5日及本月2日分3波行動，在台中、高雄市及雲林縣等地搜索犯嫌住處，拘提楊等12人。

楊部分坦承，有犯嫌稱跑腿領錢，對詐騙不知情。警方查扣金融卡一批，從一名收水人員住處搜出現金94萬元，持續清查被害人。

楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／攝影
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／攝影
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
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楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
楊姓女子涉嫌以借貸騙取民眾個資，冒名申辦銀行帳戶供假交友詐騙集團使用，指揮車手提領贓款購買泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝

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