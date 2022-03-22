鋼瓶變「火箭」衝天10米險砸加油站 路人嚇壞勞檢要查

高雄一輛滿載20多支高壓氣體空瓶的貨車，昨下午2時50分許行經三民區建工路時，車上一具高壓鋼瓶突然外洩，整顆鋼瓶宛如「火箭」射向天空，衝上空中約10公尺才落地，所幸未造成人員傷亡，警消獲報後到場，確認飛天鋼瓶為「液態氧」空瓶，目前勞工局已展開調查，釐清事發原因，若因疏失造成危險，將依職業安全衛生法開罰3至30萬罰鍰。

警方調查，昨天駕駛貨車者為47歲的劉姓男子，車上裝載液態氧、液態氮、乙炔等鋼瓶約20支，昨下午貨車行經建工路附近時，其中一支鋼瓶突然外洩，因高壓造成鋼瓶往上噴飛，最後砸回同輛車上再掉到路面，由於一旁就是加油站，鋼瓶冒出火光飛天、落地，畫面駭人，令不少路過民眾驚嚇。

劉男發現氣體鋼瓶噴飛後，立即下車，持車上滅火器緊急滅火，未讓災情擴大，也未有人員傷亡，警消到場後，氣體外洩情況已經控制，據了解，劉男向警方供稱爆炸的為乙炔空瓶，推測是瓶內有殘留氣體才導致外洩、爆炸。

後來消防局救災人車到場後，確認飛天的鋼瓶裝載的是「液態氧」，因爆炸壓力大，還造成車上其他液態氮鋼瓶破損外洩，所幸外洩鋼瓶都非易燃氣體，未釀成災情，至於外洩原因，可能是貨物未綁牢，經過碰撞才釀禍，危機解除後警消鬆口氣，「還好外洩的是非易燃氣體，否則後果不堪設想。」

今爆炸畫面曝光後，場面駭人，高雄市勞工局已指派勞檢人員展開調查，勞工局表示，依規定車輛載運空瓶離開儲運場，都必須確認瓶內氣體已經清空，若載運途中發生危險，可依職業安全衛生法裁罰3至30萬元，詳細事發原因須待勞檢人員調查後才能釐清。