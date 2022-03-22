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沒去祭祖惹糾紛？台中小舅子到姊夫機車行丟鞭炮洩憤
台中市龍井區一家機車行門口昨天遭人丟鞭炮案，台中市警局烏日分局今天說明，警方循線調監視器，鎖定車行老闆的陳姓小舅子涉案，陳嫌表示是不滿姊姊和姊夫未前往祭祖，才會到姐夫開設的機車店丟擲鞭炮洩憤。經陳嫌到案說明後，全案依公共危險，恐嚇危害安全罪，以及毀損等罪函送台中地檢偵辦。
昨天下午2時許，龍井區一家機車行門口有一輛白色轎車靠近，轎車停下時，前座乘客迅速開打窗戶，並點燃鞭炮往門口停放的二排機車方向丟，瞬間鞭炮的花火在二排的機車間亂竄，還發出好幾聲爆炸聲響，機車行內老闆和顧客都嚇到摀上耳朵。
台中市警局烏日分局呼籲，民眾有糾紛應循正當法律途徑解決，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，同時秉持台中市長盧秀燕對警察局要求「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」、「有案必破，而且要快破」，一定將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。
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