麻豆倉儲火警 濃煙竄1員工嗆傷送醫
台南市麻豆區一間倉儲今中午傳出火警，現場竄出大量濃煙，經消防弟兄趕至，火勢約半小時撲滅，過程中一名員工遭濃煙嗆傷送醫，無生命危險，詳細起火原因與財物損失待釐清。
這起火警發生在下午約1點，地點在麻豆北勢里一間大型倉儲，消防局1點04分獲報，調派附近麻豆、下營、學甲、官田等消防分隊共20輛各式車輛、38名消防隊員投入灌救，消防隊員趕至，發現倉儲竄出火煙，消防隊員阻絕火勢，動員電鋸鋸斷鐵門射水，過程因屋內高溫一名36歲員工遭嗆傷，緊急送往麻豆新樓醫院救治，幸未大礙。
因內部堆放棧板與太陽能板，消防隊員冒險阻絕火勢，火勢下午1點34分撲滅，粗估燃燒面積約25平方公尺，10多名員工驚魂未定，詳細起火原因將深入釐清。
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