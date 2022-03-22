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影／機車騎上國道 林口駕駛影片傳臉書 掀兩派網友論戰

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

有民眾透過臉書社群，上傳一段機車誤騎上國道畫面，引發正反兩派網友留言。對此，國道警表示，目前尚未接獲通報，民眾可將相關影像上傳「國道公路警察局官網線上檢舉專區」提出檢舉，若查屬違規將依法製單告發。

有網友指出，日前駕車行經國道一高速公路（林口往新莊方向）準備下五股、新莊匝道時，突發現一輛機車騎在路肩上，他索性拍下過程，並將畫面上傳臉書《愛新莊我是新莊人》寫道「機車暴走組開放行駛我怎麼不知道」。

貼文一出，引發正反兩派網友留言。有網友揶揄騎士「沒事，有錢你也可以」、「這段路常有移動式神主牌啦！」「又一個秀智商障礙的」、「我以為只有林口才會見證奇績」、「我最欣賞這種用他的生命來捍衛權利的」

另有網友替騎士說，「他也只是順著路下匝道啊，難不成你要他直接右轉撞牆壁下去嗎？」「是台灣法規太落後 有一些無聊的規定才會有人大驚小怪」、「誤上就誤上了，汽車誤上機車道，也沒人說啥啊」、「全世界除了少數國家才禁止機車上國道，西台灣都能上笑死」。

對此，國道警表示，經查警方並未接獲通報，民眾可將相關影像上傳「國道公路警察局官網線上檢舉專區」提出檢舉，若違規查證屬實將依違反「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第7款及第4項，機車違規行駛高速公路，或車輛於高速公路逆向行駛處罰新台幣3000到6000元罰鍰，製單告發。

呼籲用路人，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請拖救隊載運下交流道，以維安全，也呼籲在設定導航時要特別注意避開國道。

機車騎士誤騎上國道，警方表示，騎士恐吃下6000元以下罰鍰。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
機車騎士誤騎上國道，警方表示，騎士恐吃下6000元以下罰鍰。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》

國道 高速公路

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