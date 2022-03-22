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高雄大停電出人命 消防局推測報案電話「占線」
高雄市議員邱于軒今天在高雄市議會定期大會上爆料，指3月3日高雄大停電當天，1名中風的吳姓市民因呼吸器無法供氧，家屬打電話向119求救卻打不通電話，吳姓市民後來不治。高雄市消防局今天解釋，當天報案電話瞬間湧入，推測因此占線。
高雄市消防局在3月3日上午9點多大停電後，不斷接到各地電梯受困求助電話，停電後1個多小時，曾表示未接到人命傷亡的報案。
高雄市消防局今天表示，3月3日高雄大停電當天，119報案專線共受理736件各類報案電話，當天上午9點到10點，受理86件報案電話，其中緊急救護案件29件。消防局稱，當天停電範圍遍及全市，大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話占線。
消防局表示，民眾撥打119如遇電話不通，可能因報案電話瞬間暴量造成線路滿載，僅是「暫時現象」，民眾仍應持續撥打119或改撥1999救助。
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