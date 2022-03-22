車載乙炔鋼瓶成「火箭」 射向10米高空 落地險炸到加油站

高雄一輛貨車昨天下午2時許行經三民區建工路時，車上載運的高壓氣瓶突然外洩，整顆鋼瓶宛如「火箭」一飛衝天，衝上空中約10公尺才落地，由於一旁就是加油站，令不少路過民眾捏冷汗，所幸噴飛氣瓶最後掉回該輛貨車，未造成人員受傷。

警方調查，這輛貨車昨天載運數支高壓鋼瓶，行經建工路一處加油站旁時，先是冒出火光，隨後噴出大量煙霧往天空飛去，爆炸當下貨車還再前進，鋼瓶噴飛約10公尺高度才落下，最後又砸回同輛車上再掉到路面，畫面駭人。

由於距離爆炸出約10多公尺就是加油站，所幸鋼瓶落地後未再爆炸，警方獲報後派出警組到場交管，並由消防隊到場處置，順利關閉外洩鋼瓶；據了解，鋼瓶裝的是乙炔，噴發原因待查。