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運將拒載酒客被拉下車痛毆 附近工人鎖喉霸氣制伏
新北市中和區一名錢姓男子，今天早上喝醉酒在路上攔計程車回家，他招手後計程車疑沒看到，繼續走內線車道準備左轉，孰料錢男酒氣大發，不顧車流，走上車道拍打車窗叫罵，最後還把運將拉下車痛毆；附近一名工人見狀，一個箭步上前鎖喉，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
警方調查，錢男（30歲）昨晚跟友人徹夜喝酒狂歡，今天早上6點36分酒後欲招計程車回家，不料計程車沒看到他招手，繼續走景平路內線車道準備左轉南華路；錢男不滿計程車張姓運將（64歲）沒理他，胡亂穿越車道，上前理論。
錢男數度拍打計程車，更繞到運將車窗旁叫囂，張姓運將見他全身酒氣，不願意理他，錢男像發瘋似的，將運將扯下駕駛座欲徒手痛毆；當時附近路口有一處工地，一名黃姓工人全程目睹「有人當街打人」，熱心上前制止。
黃男小跑步，從錢男背後直接鎖喉壓制，一招就將醉漢KO，另一名工人隨後幫忙攙扶傷者。警方獲報到場，將打人的錢男上銬逮捕，並協助張姓運將送醫，所幸他僅有頭、腳等多處擦挫傷，無生命危險；警詢後將錢男依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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