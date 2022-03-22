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大甲媽遶境彰化 3千人次警力防制搶轎衝突

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖從4月8日起駕，進行9天8夜遶境活動，由於起程及回程行經彰化縣境，往年都會爆發激烈爭抬鑾轎的衝突，彰化警方除了先拜訪地方角頭約制外，彰化警方並預定動用3000人次警力及500名民力，維護衝突熱區的安全與秩序，消防局消防局也由各大隊派員隨行，取締違規燃放煙火、鞭炮。

大甲鎮瀾宫媽祖遶境行程，在行經彰化縣境時，因彰化信眾特別虔誠，都會以大量鞭炮、煙火相迎，除影響公共安全外，也製造噪音及煙塵汙染，甚至過去常發生搶轎風波，近年來，則因各宮廟角頭為爭抬鑾駕，發生肢體暴力衝突，造成行程嚴重延誤，因此每年大甲媽祖進香行經彰化，彰化警方及消防人員都要大舉動員全力維護安全，取締不法。

大甲媽祖遶境彰化，過去在去程及回程最常在彰化市發生搶轎或爭抬鑾駕衝突的「熱區」，除去程的彰化市民生地下道外，回程則是大埔路、永樂街、民族路、中山路等路段。由於現任警察長局吳坤旭過去並無參與大甲媽祖遶境活動的維安經驗，因此特別慎重，針對衝突熱區均實地勘察，要求做好交管及防制暴力的工作。

為防止爭抬神轎衝突，彰化縣警察局已邀集彰化縣轄內主要宫廟、陣頭代表協調交接轎地點，並約制不得藉故滋事。去程及回程也比照去年，將部署3000人次警力及500名民力戒護，尤其預定9日晚間進入以衝突最「惡名昭彰」彰化民生地下道，更會投入至少600名警力，防制衝突發生，不過，去年雖然去程在民生地下道平安通過，回程行經北斗鎮奠安宮時，卻仍發生民眾為搶看媽祖鑾轎推擠衝突，警方仍不敢掉以輕心。

近幾年來，彰化縣嚴禁晚上10時到隔天清晨6時施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火，但3年前，在大甲媽祖遶境彰化市永安街時，仍發生3名員警在彰化市永安街被鞭炮炸傷事件。消防局長施順仁說，今年也將比照往年，由各大隊派員配合警方跟在鑾轎周邊勸導與取締 ，如發現違規擺放的鞭炮、煙火，立即沒入，並勸導宮廟與信眾以電子音效播放代替爆竹煙火，或以拉炮替代。

由於新冠肺炎疫情仍然吃緊，彰化縣政府呼籲信眾，仍應遵守相關的防疫措施，維持社交距離並戴好口罩。大甲鎮瀾宮並宣示，今年仍是不開放信眾躦轎腳。

為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
因環保意識與警察、消防勸導取締，信眾逐漸減少鞭炮煙火施放，今年大甲媽祖進香，許多宮廟陣頭以禮花拉炮迎接，同樣繽紛燦爛。圖／讀者提供　
因環保意識與警察、消防勸導取締，信眾逐漸減少鞭炮煙火施放，今年大甲媽祖進香，許多宮廟陣頭以禮花拉炮迎接，同樣繽紛燦爛。圖／讀者提供　
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖回鑾經過彰化市區時，常發生爭抬鑾鑾衝突，彰化警方都會部署大批力戒護。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖回鑾經過彰化市區時，常發生爭抬鑾鑾衝突，彰化警方都會部署大批力戒護。報系資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。本報資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。本報資料照片
大甲媽祖過去回鑾彰化時，常有民眾用吊車吊掛鞭炮相迎，但這已違反規定，被消防人員蒐證後開單告發。彰化縣消防局提供
大甲媽祖過去回鑾彰化時，常有民眾用吊車吊掛鞭炮相迎，但這已違反規定，被消防人員蒐證後開單告發。彰化縣消防局提供
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片
為防止大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，發生搶轎滋事事件，彰化警方往年都會部署大批力戒護。報系資料照片

大甲媽祖 遶境

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