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全國技能競賽34人吃便當食物中毒 1人腦靜脈竇栓塞 老闆被訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

勞動部勞動力發展署2020年舉辦「第50屆全國技能競賽活動」向新北市汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」訂購便當，但竟有34人食物中毒，其中1人腦靜脈竇栓塞，還有4人急性腸胃炎。士林地檢署偵結，依照過失違反食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪起訴林姓女負責人。

起訴指出，2020年9月20日中午，林女負責經營的便當店涉嫌將染有「沙門氏桿菌」的便當，內含有肉、蛋、雞捲，高麗菜，配送到南港展覽館，供給勞動力發展署舉動舉辦的全國技能競賽活動，現場71人師生、活動人員吃便當後，34人發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，其中張女因嚴重腸胃炎致身體脫水、血液濃稠，引發腦部靜脈竇栓塞併發肢體障礙傷害。34人中還有4人送醫診斷為「沙門氏菌感染之急性腸胃炎」還有1人的糞便檢體經採集送驗後，結果檢出「沙門氏桿菌」陽性反應。

新北市衛生局在案發2天抽驗稽查此便當店，發現便當店現場環境並未落實病媒防治措施，未有病媒消毒紀錄、設備與器具未保持清潔清潔，甚至沒適當儲存、食材未離地放置等。全案經張女提吿送辦。

林女工程，都有妥善處理便當食材，當日「零售便當」與「活動會場配送便當」是相同菜色，並未有發現有問題。檢方依照就醫診斷證明、衛生局稽查報告等證物，認定便當店負責人林女涉違反食安法「過失違反食物安全衛生管理規定致危害人體健康」及過失傷害罪嫌，從重依照食安法起訴。

便當 衛生局

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