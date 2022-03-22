嘉義台電配電中心驚傳砍人 女包商胸口中多刀送醫不治

在台電嘉義配電所上班的殷姓男子（中）今上午涉刺殺女同事，已被警方帶回偵辦。記者林伯驊／翻攝

嘉義市垂楊路的台電嘉義配電中心驚傳凶殺案！據了解，位於3樓辦公的陰姓男子，上午9點多持文件要給50多歲張姓女包商，卻突然拿出10幾公分刀子，涉朝她胸口猛刺，導致張女當場倒臥血泊，員工立即把疑已恍惚的陰男帶到一旁，不過張女送醫仍不治，警方現已將陰姓男子帶回偵辦。

據透露，陰姓男子服務30幾年，張姓女子為外包商，兩人年紀相仿，目前都是單身狀況，員工不清楚為何突然發生，懷疑兩人之間恐有感情糾紛，原因待釐清。

據指出，嘉市消防局9點20分接獲報案，指台電配電中心內發生砍人，凶嫌疑再自殘，到達現場時，因陰仍持刀，一度不敢靠近，員工告知他已被隔開，救護人員趕緊上樓，發現張姓女子倒臥地板，胸口被刺多刀，已經沒有生命跡象。

警方到場後，當場逮捕陰姓男子，扣得作案水果刀，人目前帶回偵辦。

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