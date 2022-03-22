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清明提早掃墓 台南消防人員出動無人機防範公墓火災

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

清明節快到了，台南市區各地已有民眾提前掃墓，使用火源燃燒金紙稍有不慎恐致延燒他處，台南市消防人員今天開始，除了在各主要公墓提供小水袋熄滅餘燼外，也出動警義消及無人機等設備廣播宣導與監控，以免引發公墓火災

為整備清明連假墓地火警的應變作業，台南市消防局第六大隊除了協調、結合轄內區公所及里長等相關人員，事先將易延燒區域雜草移除清運， 也規劃今天上午在安平地區墓地辦理墓地火警應勤裝備檢查及訓練，同時出動無人機搭配熱顯儀監控殘餘火勢及廣播宣導標語。

第六大隊大隊長邱淵明呼籲民眾，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。若發現林野火災時，應儘速撥打 119火警電話報案。

消防局局長李明峯表示，民眾祭祖掃墓常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，讓消防人員為此疲於奔命。為防止引起山林火災，民眾掃墓應小心火燭，勿使用燃燒方式整地除草。焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，並配合環保政策減量或集中送往焚化爐以減少空氣汙染。

清明節快到了，民眾提前掃墓，台南市消防人員出動無人機監控防範公墓火災。記者黃宣翰／翻攝
清明節快到了，民眾提前掃墓，台南市消防人員出動無人機監控防範公墓火災。記者黃宣翰／翻攝
清明節快到了，民眾提前掃墓，台南市消防人員出動無人機監控防範公墓火災。記者黃宣翰／翻攝
清明節快到了，民眾提前掃墓，台南市消防人員出動無人機監控防範公墓火災。記者黃宣翰／翻攝

火災 台南

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