清明提早掃墓 台南消防人員出動無人機防範公墓火災

清明節快到了，台南市區各地已有民眾提前掃墓，使用火源燃燒金紙稍有不慎恐致延燒他處，台南市消防人員今天開始，除了在各主要公墓提供小水袋熄滅餘燼外，也出動警義消及無人機等設備廣播宣導與監控，以免引發公墓火災。

為整備清明連假墓地火警的應變作業，台南市消防局第六大隊除了協調、結合轄內區公所及里長等相關人員，事先將易延燒區域雜草移除清運， 也規劃今天上午在安平地區墓地辦理墓地火警應勤裝備檢查及訓練，同時出動無人機搭配熱顯儀監控殘餘火勢及廣播宣導標語。

第六大隊大隊長邱淵明呼籲民眾，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。若發現林野火災時，應儘速撥打 119火警電話報案。