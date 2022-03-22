讓噪音車無所遁形 林口警強力取締開處26件
新北市泰山、林口兩區居民近來抱怨，每到深夜，就有改裝排氣管車輛飆行於街道上，轟隆巨響十分擾民清夢。為此，轄區林口警方，針對易有噪音車擾民路段，聯合新北市環保局共同執行改裝噪音車輛聯合稽查勤務。共開處交通違規、未經檢驗核可、事後檢驗排氣管等26件違規事件。
林口警分局表示，近來改裝排氣管車輛，在泰山區、林口區居飆行，造成當地居民困擾。為維護林口、泰山地區夜間安寧，強化取締通報行駛改裝排氣管車輛擾民，林口警方配合新北市環保局執行「改裝噪音車輛聯合稽查」。
這次聯合稽查，警方共計攔查汽（機）車217輛，由環保局認定改裝未經檢驗核可之排氣管車輛計有機車15件，告發交通違規8件、通知事後檢驗排氣管之汽車3件，積極展現執法決心。
林口警呼籲，民眾路上遇到音量擾人之汽機車輛，亦可以照相或錄影方式，針對車牌、路段及致噪音情形，至環保署「噪音車檢舉網站」(https://noisecar.epa.gov.tw/)，點選「我要報案」，上傳相關佐證資料供環保局審核，共同維護深夜安寧。
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