男網戀假國外女軍官暈船 問行員匯率幸運保住8萬元

桃園市一名男子透過臉書認識自稱在打仗的女軍官，被一陣噓寒問暖攻陷，昨天為了收到對方包裹，差點在郵局匯出8萬多元的「手續費」，所幸詢問匯率時被行員察覺；警方到場馬上點出疑點，質疑國外女軍官怎麼會有台灣的郵局帳號，一番苦口婆心後才終於讓男子醒悟，保住血汗錢。

龜山警分局指出，陳姓男子（45歲）近期在臉書認識正在國外打仗的陌生女軍官，雙方加line後女軍官不斷噓寒問暖，以「親愛的」相稱，又表示要寄包裹給他，但是從戰地寄到台灣需要美金3000元、折合新台幣85457元的手續費，希望他能代為支付。

陳男被甜言蜜語攻陷，便持對方提供的郵局帳號至郵局打算匯款，但因不清楚美金折算新台幣的匯率，向行員提問，才引起行員疑心並報案。

員警到場了解情形後，很快點出疑點，質疑「正在打仗的女軍官怎麼會有空寄包裹」，且「外國人怎麼會提供台灣郵局帳號」，「外國人用了LINE傳簡體字」也明顯不尋常，又瀏覽網路新聞詐騙集團手法案例跟陳男看，讓他頓時恍然大悟、決定不再匯款，也配合警方製作筆錄，將該郵局帳號列為警示帳戶。