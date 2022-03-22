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男網戀假國外女軍官暈船 問行員匯率幸運保住8萬元

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子透過臉書認識自稱在打仗的女軍官，被一陣噓寒問暖攻陷，昨天為了收到對方包裹，差點在郵局匯出8萬多元的「手續費」，所幸詢問匯率時被行員察覺；警方到場馬上點出疑點，質疑國外女軍官怎麼會有台灣的郵局帳號，一番苦口婆心後才終於讓男子醒悟，保住血汗錢。

龜山警分局指出，陳姓男子（45歲）近期在臉書認識正在國外打仗的陌生女軍官，雙方加line後女軍官不斷噓寒問暖，以「親愛的」相稱，又表示要寄包裹給他，但是從戰地寄到台灣需要美金3000元、折合新台幣85457元的手續費，希望他能代為支付。

陳男被甜言蜜語攻陷，便持對方提供的郵局帳號至郵局打算匯款，但因不清楚美金折算新台幣的匯率，向行員提問，才引起行員疑心並報案。

員警到場了解情形後，很快點出疑點，質疑「正在打仗的女軍官怎麼會有空寄包裹」，且「外國人怎麼會提供台灣郵局帳號」，「外國人用了LINE傳簡體字」也明顯不尋常，又瀏覽網路新聞詐騙集團手法案例跟陳男看，讓他頓時恍然大悟、決定不再匯款，也配合警方製作筆錄，將該郵局帳號列為警示帳戶。

坪頂派出所所長孫維鴻呼籲，切勿加陌生人為好友，當提到匯款、現金極可能是詐騙集團所為，民眾遇有類似情形請打165防詐騙專線或向在地警察機關查證，以避免受騙損失錢財。

詐團不斷以「親愛的」相稱，讓男子好暈船，差點葬送血汗錢。記者楊湛華／翻攝
詐團不斷以「親愛的」相稱，讓男子好暈船，差點葬送血汗錢。記者楊湛華／翻攝
陳男臨櫃詢問美金匯率，被行員詢問用途後察覺有異，報警處理，順利阻止他被詐。記者楊湛華／翻攝
陳男臨櫃詢問美金匯率，被行員詢問用途後察覺有異，報警處理，順利阻止他被詐。記者楊湛華／翻攝

郵局 詐騙集團 警察

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