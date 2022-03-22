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影／驚聞女兒遭綁 新北婦被詐急領50萬放公車站要救人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市許姓婦人日前接到詐騙集團電話驚聞就讀高二的女兒遭綁，急領50萬放公車站要救人，許婦丈夫得知妻子跑去領錢連忙報警，板橋警方四處找尋，迅速找到許婦成功阻止。陳姓夫妻感謝警方即時救援阻詐，將這段親身經歷的受騙過程錄製一段影片分享，呼籲接到來路不明電話時，一定要小心謹慎並報警，切勿慌亂。

3月8日婦女節當天，板橋警分局信義派出所接獲陳姓民眾報案，指稱其許姓妻子疑接獲詐騙電話後，隨即離家不知去向，信義所值班警員謝侑軒耐心聽完報案人陳述，除安撫報案人情緒、立即通報所長鍾明豐，所長立刻指示動員全所員警在轄區內巡邏找人。

據了解，家住板橋的許姓婦人3月8日接獲詐騙電話，對方聲稱，「擔任保人的女兒因一起買賣糾紛，現在人在他們手上，要請父母出面，並付清50萬元款項才放人。」許女救女心切，未向學校查證也沒問清是何買賣糾紛，就依詐騙電話指示到銀行領錢，還依詐騙集團指示話術，以親人住院開刀為由來取信行員。

許婦領取50萬元放入旅行袋中，將贖金帶往詐騙集團所指定板橋區某國中旁公車站，幸好警方於第一時間接獲報案發現異狀，並連繫學校確認女高中學生正在學校上課，再偕同許婦的陳姓丈夫四處找尋，及時在公車站找到許婦成功保助這對夫妻的甘苦錢。

陳姓夫妻隔天一同前往信義派出所感謝警方即時救援外，並將差一點受騙的親身經歷錄製一段影片分享。板橋警分局呼籲，詐騙手法日新月異，如有遇到疑似詐騙可立即撥打110、165反詐騙專線或到就近的派出所請求協助，別讓自己辛苦一生的積蓄在頃刻間化為泡影。

陳姓夫妻感謝警方即時救援阻詐，將這段親身經歷的受騙過程錄製一段影片分享，呼籲接到來路不明電話時，一定要小心謹慎並報警，切勿慌亂。記者王長鼎／翻攝
陳姓夫妻感謝警方即時救援阻詐，將這段親身經歷的受騙過程錄製一段影片分享，呼籲接到來路不明電話時，一定要小心謹慎並報警，切勿慌亂。記者王長鼎／翻攝
新北市許姓婦人日前接到詐騙集團電話驚聞女兒遭綁，依指示急領50萬放公車站要救人，陳姓丈夫得知妻子跑去領錢連忙報警，板橋警方四處找尋，迅速找到許婦成功阻止。記者王長鼎／翻攝
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詐騙集團 公車

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