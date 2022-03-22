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影／學校走廊掛勾成傷人利器 小五童玩耍手掌刺入送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某國小一五年級男童今天上午9點多下課時間在走廊玩耍時，右手掌不慎「插」入掛在女兒牆上掛抹布、雨衣用的鐵製掛勾，痛得大叫，當場流血受傷。學校老師到場不敢硬拉，消防人員趕至救援，用剪刀等工具將殘膠去除，成功取下掛勾讓男童脫困，把掛勾留在手掌上一起送到醫院處理。

今天上午9點多下課時間，某國小一名男童學同學在走廊上玩耍時，發生推擠，男童右手手掌按女兒牆時，不慎「插」入掛在牆上掛抹布用的鐵製掛勾，痛得大叫，其他同學發現大驚，趕緊向老師求救。

男童痛到眼淚流了出來，但很勇敢撐住，老師和學校校護等都趕至安撫，並通知家長到場，但不敢硬拉，擔心傷口擴大及學生痛楚，向119求救。

消防人員獲報後趕至救援，先按無男童的情緒，再小心翼翼的處理，由於鐵勾已刺入右手掌，擔心傷口擴大及學生劇痛，因此採取切除鐵勾的方式處理，掛勾是黏貼在牆上，先利用美工刀切除殘膠，但刀片不夠長，改用剪刀等工具將殘膠去除，成功取下掛勾讓男童脫困，讓掛勾留在手掌上一起送到醫院處理。

學校人員表示，掛勾是給小朋掛雨衣的，但不允許這種危險的東西，留存在小朋友下課遊戲會經過的地方，總務處等一下會馬上清除，校園會全部繞一圈，有類似或危險的東西會全部清除，因為是老舊校舍，讓小朋友清完抹布後可以掛上去晾乾，是以前留下來的。

學校走廊掛勾成傷人利器！小五童玩耍手掌刺入送醫。記者游明煌／翻攝
學校走廊掛勾成傷人利器！小五童玩耍手掌刺入送醫。記者游明煌／翻攝
學校走廊掛勾成傷人利器！小五童玩耍手掌刺入送醫。記者游明煌／翻攝
學校走廊掛勾成傷人利器！小五童玩耍手掌刺入送醫。記者游明煌／翻攝

基隆

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