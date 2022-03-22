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影/2大學生挑戰24小時機車環島深夜爆胎 梧棲警幫到底

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

二名大學生要挑戰24小時機車環島，從新北市出發騎到台中市梧棲區時，車輪爆胎，二名學生深夜在路旁不知所措時，梧棲員警巡邏看到，載他們到豆漿店止飢，再陪到附近旅店以優惠價格住宿休息，二名學生感動說，這是難得的青春回憶，很感謝熱心的警察。

王姓及凌姓2名大學生共騎一輛機車，本月19日凌晨2點從新北市出發，由宜蘭、花蓮、台東到台南往北行駛，目的為把握青春挑戰24小時機車環島，20日凌晨1點45分許，行經台中市梧棲區港埠路與梧棲大排路口時，機車突然後輪爆胎，當時已深夜，地處偏僻，2名大學生在路旁無助不知所措。

中市清水警分局梧棲分駐所長劉凱萍及員警王文佳巡邏經過發現上前關心，2名大學生將挑戰24小時機車環島之行告知警方，由於深夜附近機車行已關門休息，無法即時補胎，警方協助將機車移置路旁安全處，過程中，警方得知2名大學生台南用餐後至凌晨均未再進食，已飢腸轆轆，協助載他們至轄區的豆漿店吃熱食填胞肚子，2名學生因24小時未闔眼，警方再協調附近旅店以最優惠價格讓2名學生得以住宿休息。

2名大三學生表示，他們為了把握青春，在没任何準備下，臨時決定挑戰24小時機車環島，没想到，機車會爆胎，更没想到，幫助他們聯繫修車，買熱食及住宿的竟是熱心警察，雖然挑戰24小時機車環島回憶失敗，但在深夜無助之下獲得警方主動熱心的幫助，更是難得的青春回憶。

梧棲所長劉凱萍表示，用路人挑戰24小時環島應衡量體力精神狀況，切勿疲勞駕駛，並注意速限及車前狀況，最好能分段環島，也較有時間欣賞沿途美景，他也呼籲民眾如需協助可向鄰近警察機關請求協助，警方仍能盡力提供。

二名大學生挑戰24小時騎車環島，騎到台中市梧棲區車輪爆胎，員警協助，也載大學生買食物。圖／警方提供
二名大學生挑戰24小時騎車環島，騎到台中市梧棲區車輪爆胎，員警協助，也載大學生買食物。圖／警方提供
二名大學生挑戰24小時騎車環島，騎到台中市梧棲區車輪爆胎，員警協助。圖／警方提供
二名大學生挑戰24小時騎車環島，騎到台中市梧棲區車輪爆胎，員警協助。圖／警方提供

環島 梧棲

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