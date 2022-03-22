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一家3口出遊車突冒白煙 東勢女警巡邏發現伸援手
台中劉姓男子一家3口，日前駕車從南屯要到谷關玩，行經東勢時，引擎蓋突冒出白煙，影響駕駛視線，車輛溫度竟升高接近紅線，嚇壞一行人，發現其水箱破裂，甚至仍在滴水，讓劉男一家人驚恐又無奈，蹲在路旁一籌莫展，幸被正巡邏的東勢警員發現，協助處理救援，讓這場驚魂平安落幕。
台中東勢警分局茅埔所警員張鈞萍，21日13時許執行巡邏勤務，行經東勢區東關路五段、上城街口時，見到路旁有輛白色自小客車，車頭冒出陣陣白煙，劉姓男子(44歲)正開著引擎蓋，查看車輛狀況，其母親(72歲)、兒子(9歲)則面有驚恐的，無奈蹲在一旁。
劉男向警方表示，自己家住南屯區，本開開心心要到谷關玩，行經東勢時，儀錶板溫度計溫度突然升高，接著就看到車前冒出陣陣白煙；停在路邊查看時，驚現是車水箱破裂，地上還流出一大灘水，3人才在路邊不知所措。
警方了解狀況後，先將3人請至派出所休息，並代叫便當、通知拖吊車救援，才協助劉男一家人，平安落幕這場驚魂記，離開前頻頻向警方道謝。
茅埔所所長劉國富呼籲，民眾行車前應檢查水箱及車況，平常做好保養工作，如不幸遇拋錨，盡速將車移至路旁安全地方再行處理維修，否則造成二次車禍事故，屆時因小失大，得不償失。
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