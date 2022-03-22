62歲男心肌梗塞 靠妖怪村AED撿回一命

心肌梗塞是危險性很高的疾病，南投竹山秀傳醫院日前成功完成一例，從AED使用到急診與心導管室的時間接力賽，不僅靠妖怪村業者第一時間的心肺復甦急救，之後消防隊抵達現場，立即將病人送到竹山秀傳醫院治療，讓病患撿回一命。

高雄市的62歲郭先生熱愛到溪頭、杉林溪休閒度假，上周意外在步行前往溪頭途中忽然失去意識倒在妖怪村商圈路旁，幸好旁邊民眾先撥打119求救、並詢問有無AED（自動體外心臟去顫器）可使用。

妖怪主題飯店副理林修弘當時立刻趨前實施CPR心肺復甦術，並拿來俗稱傻瓜電擊器的AED，幫病人接上後，自動給予電擊急救，直待消防隊來到現場立即將病人送到竹山秀傳醫院治療。

竹山秀傳急診室在無線電聽到有這樣一位病人要到院時，立即做好準備，並通知腦神經內外科及心臟科值班醫師待命。待病人到院後，立即啟動緊急醫療通道，所有醫療資源立刻空出來給這位重症的病人。