聽新聞
test
0:00 / 0:00
62歲男心肌梗塞 靠妖怪村AED撿回一命
心肌梗塞是危險性很高的疾病，南投竹山秀傳醫院日前成功完成一例，從AED使用到急診與心導管室的時間接力賽，不僅靠妖怪村業者第一時間的心肺復甦急救，之後消防隊抵達現場，立即將病人送到竹山秀傳醫院治療，讓病患撿回一命。
高雄市的62歲郭先生熱愛到溪頭、杉林溪休閒度假，上周意外在步行前往溪頭途中忽然失去意識倒在妖怪村商圈路旁，幸好旁邊民眾先撥打119求救、並詢問有無AED（自動體外心臟去顫器）可使用。
妖怪主題飯店副理林修弘當時立刻趨前實施CPR心肺復甦術，並拿來俗稱傻瓜電擊器的AED，幫病人接上後，自動給予電擊急救，直待消防隊來到現場立即將病人送到竹山秀傳醫院治療。
竹山秀傳急診室在無線電聽到有這樣一位病人要到院時，立即做好準備，並通知腦神經內外科及心臟科值班醫師待命。待病人到院後，立即啟動緊急醫療通道，所有醫療資源立刻空出來給這位重症的病人。
竹山秀傳副院長曾俊凱表示，病人在到院不到一個小時確定病因，，排除腦部急性中風後，立即進行心導管支架手術，打通心臟的血管，隔天病人就恢復意識，也給所有醫護團隊最強力的鼓舞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言