聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中診所員工騎機車下班 路口左轉與直行車碰撞亡
台中市七旬吳姓婦人昨晚騎機車行經西區精誠路、公益路時，疑欲從外側車道切到內車道後往左回轉，當時直行、駕駛休旅車的吳姓男子閃避不及，兩車碰撞，吳婦遭撞擊後，送醫不治，經查雙方酒測都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，全案也將報請檢察官相驗，釐清死因。
據調查，吳姓男子（46歲）當時駕駛休旅車沿公益路內側車道，在公益路、精誠路停等紅燈號誌，轉換綠燈號誌起步時，要往精美街方向行駛，當時吳姓婦人（72歲）則是從診所下班，騎機車沿公益路外車側車道，行駛到精誠路口，疑向左迴轉往忠明南路方向行駛，吳婦疑從外車道切到內車道要左回轉時，吳沒有發現吳婦已騎到左前方，閃避不及發生車禍，吳婦送醫不治。
第一警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，而該路口有設置機車兩段式停等區，依規定需要兩段式左轉，目前正積極調閱監視器，查訪目擊者，以釐清案發經過，全案由交大事故組釐清肇事原因，查明吳姓休旅車駕駛，是否涉及過失致死罪刑責。
第一警分局呼籲，行經路口時應注意前方狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免發生車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言