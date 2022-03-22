高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡
高雄市議會今舉行定期大會，多位議員針對303全台大停電質詢，要求市長陳其邁確保高雄用電穩定，質疑市府協助災民只是作秀、喊口號。市議員邱于軒指出，303當天多位民眾因停電，呼吸器無法供養，生命受威脅，甚至有民眾因此死亡。陳其邁表示，已責請法制局單一窗口協助，在團體訴訟時也會提供律師費協助。
邱于軒指出，303當天，有位市民因中風長期在家臥床，呼吸器因停電無法供養，造成死亡。當天邱也接獲多名市民呼吸器、抽痰機等設備無法運轉，緊急情商調借發電機應急。邱于軒說，303停電造成高雄市民損失慘重，甚至失去生命，市府網站卻找不到所謂的「單一窗口」如何提供協助。
據了解，303當天，一位吳姓市民因中風臥床，當天早上9點多看護發現停電後，呼吸器無法供氧，造成吳男生命跡象薄弱。當時吳太太人在外立即趕回家並打119，但119無法打通。鄰居緊急請大同醫院醫護人員到家裡急救，急救後仍無法挽回吳男生命。
邱于軒指出，市府網站應有專區供民眾查詢，主動分析高市停電損失並追蹤。部分老舊大廈沒有能力負擔高額電梯、機電維修費，邱認為，市府應參考消防局的「協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補助」辦法，提供低利貸款或利息保貼，協助市民。
陳其邁回應，市府一定會盡力協助民眾索賠，因民眾當時有的打給行國處、有的打經發局、有的打法制局，市府責成法制局單一窗口協助，只要民眾打1999市民專線都可以轉到法制局諮詢。
法制局目前接獲近百件停電損失諮詢，目前只有2件主動提出文件，主張向台電索賠，內容為藥品和電梯損壞。70%是民眾反映食材、電器、電子設備、電梯馬達等設備損壞。30%是企業、營業商家案件，多為營業損失、薪資損失和機器設備、產品損壞等。
黃紹庭指出，陳其邁上任18個月，高雄停電次數高達27次，「你的好朋友台電、經濟部長王美花都不給你面子！」督促陳其邁應到中央反映高市拒絕南電北送。
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