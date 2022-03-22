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影／車停路中不服警盤查 台中男罵警逃逸遭噴辣椒水
台中市第二警分局永興所警員在今天凌晨巡邏時，在北區文昌東一街，發現陳姓男子駕駛的轎車停在路中，阻礙通行，警員前往盤查，但陳姓男子不配合熄火，還粗言辱罵警員。警方向陳噴灑辣椒水，接著跟車一百多公尺後，將陳拉下車制伏，全案將依妨害公務罪偵辦。
台中市第二分局永興所警員王梓豪在今天凌晨零時許巡邏時，行經北區文昌東一街，發現陳姓男子（35歲）駕駛轎車，將車停在路中阻礙人車通行，嚴重妨礙其他用路人行車安全，上前盤查，但陳男拒不配合，除了向警員辱罵「三字經」外，還突然駕車衝撞站於左前方的員警。
警員迅速以辣椒水朝車內噴灑，但陳男仍沿路無視交通號誌、往來公眾安全加速逃逸。警方於是呼叫優勢警力支援實施攔截圍捕，陳男駕車逃逸了約150公尺，警方在梅川西路、天津路口攔停逮捕陳男。
第二警分局表示，同仁依規定對陳嫌攔停時，但嫌犯態度惡劣，並不斷以三字經謾罵員警，經警員對陳身體、駕駛轎車實施附帶搜索，並未發現違禁物品，也無飲酒情形，嫌犯遭員警噴灑辣椒水造成顏面不適，經大量沖水後已無大礙，無其他受傷情勢。
第二警分局長陳家銘表示，警方維護社會秩序責無旁貸，針對違法脫序及危害用路人的行為絕對強勢執法，對於不法行為零容忍，一定會依法究辦，以維護市民安全。
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