基警破5人電纜竊盜集團 專偷大樓致機電損壞、停電

竊盜通緝犯賴姓男子等5人，因失業缺錢花用組成竊電纜線集團，在基隆、瑞芳、金山萬里一帶，專挑傳統集合式住宅大樓地下室停車場行竊，利用出入口沒有警衛或監視器有死角的地方潛入行竊，剪斷機電設備的電纜線，導致機電設備損壞，甚至影響供電。

基隆警方昨逮捕賴男等5人到案，查扣電纜線一批，今依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

因國際原物料飆漲，銅價水漲船高，基隆市警察局第二分局獲報有竊盜集團專門鎖定集合式大型社區停車場竊盜電纜線，分局長蘇旭茂指示偵查隊組專案小組，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

偵查隊林學志說，以賴姓為首的集團十分狡猾，犯案後為躲警方追緝，故意更換作案車輛車牌，製造斷點，經專案小組長期蒐證，結合鷹眼小組調閱行車軌跡，過濾大量監視影像，鎖定賴男其他共犯出沒地點。

但賴男有多條竊盜通緝，四處藏匿，行蹤不易掌握，經多曰埋伏，昨天在萬里一處社區藏匿處逮獲，並同步拘提其他4男到案。

警方起獲作案工具鉗子、一批遭竊電纜線等贓證物，經清查犯案5起，遍及基隆中正區、瑞芳、金山、萬里等處的集合式住宅大樓，訊後依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

警方查緝發現，被侵入的多為大型及傳統社區，監視器有死角，且停車場均無警衛看守，讓歹徒有可趁之機，被剪斷機電設備的電纜線後，有導致機電設備損壞，有的甚至影響供電。