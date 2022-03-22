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離職清潔工竟變內賊 狂偷台南民宿難逃警網送辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

56歲韓姓男子曾擔任民宿改建清潔僱工，因工作態度消極遭辭退，竟趁民宿施作停工期間，前往台南市中西區永華路涉嫌竊取屋內預備配用電線、鋁門窗、白鐵架、冷氣及壁畫等物品，再以機車逐一載走變賣花用，員警獲報案積極調閱周邊監視器，查出韓涉案，昨天將他緝捕到案，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解， 粘姓被害人於今年在永華路一段附近購屋後未尚未入住，要裝修為民宿經營僱工整修。韓姓男子曾前往擔任1日清潔僱工，熟知屋況環境及鐵門鑰匙置放位置，趁2月26日起該處停工期間，多次騎乘機車前往，佯裝施作工人自取鑰匙進入竊取財物。

警方查出，韓前後總計5次前往該處竊取鋁門窗架、白鐵條、冷氣機、3大袋配用施作電線、壁畫、水晶球等物品，致使被害人損失約29萬元，竊取得手後並以2萬元賤賣花用殆盡。粘於3月中旬復工施作時始發現遭竊報警追查。

市警二分局中正派出所員警，調閱監視器逐一比對，發現犯嫌於2月27日至3月4日期間5次前往竊取物品。且多次行竊進出時恰有鄰居路人經過，竟佯裝為施作工人而未引起注意報警。警方以車追人，雖其行蹤不定，仍為員警積極訪查後鎖定最新住處，21日在永康租屋處將他緝捕到案。

韓姓男子涉嫌偷民宿工地內財物後變賣，警方依竊罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
韓姓男子涉嫌偷民宿工地內財物後變賣，警方依竊罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
韓姓男子涉嫌偷民宿工地內財物後以機車載走變賣，警方依竊罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
韓姓男子涉嫌偷民宿工地內財物後以機車載走變賣，警方依竊罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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