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78歲老騎士誤闖國一岡山段 逆向對撞賓士身亡
高雄78歲李姓老翁昨晚騎著機車，疑似誤闖國道，於國道一號南向高雄岡山段348.9公里，逆向與38歲莊姓男子駕駛的賓士轎車對撞；由於高速撞擊導致老翁噴飛倒在中線車道當場身亡，機車零件四散，車體噴飛至路肩。整起事故一度造成主線車道管制封閉，回堵2公里，詳細事故原因仍待釐清。
事故發生於昨晚11時7分許，李姓老翁不明原因騎著機車誤闖國道一號南向高雄岡山段，當下他逆向行駛於內側車道，遭莊男駕駛的賓士轎車迎面撞上。老翁受到高速撞擊後，人被撞飛倒臥在中線車道，機車則被撞得零件四散，車架扭曲變形噴飛至路肩，賓士車車頭右側也遭撞毀。
遭撞當下，李姓老翁當場死亡；開著賓士車的莊男及車上的楊姓女乘客兩人皆未受傷；初步了解，莊男並無飲酒，老翁則帶醫院抽血檢測，詳細事故原因仍警方待釐清。
目擊者表示，事故當下看到遭撞的騎士躺在中線道路，機車零件散落一地，車體也被撞飛到路肩，回顧事故仍心有餘悸。
整起事故占用三線車道，一度造成主線車道管制封閉，回堵2公里，直到今天凌晨0時許，才恢復通行。
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