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台中女子墜樓亡疑遭性侵 案發前IG留言「記得我的好」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市26歲女子20日晚間在南屯區大樓墜樓身亡，檢察官昨天相驗時，女子朋友反映，她生前有遭人性侵，有尋短獲救的紀錄，女子已是二度尋短，墜樓前在Instagram留言「希望大家記得我的好」成遺言，檢方指示採集檢體釐清，另案偵辦，而被指控性侵的賴姓男子，昨天清晨已遭梁姓男子等人毆傷，強逼賴下跪自承犯行。

據查，26歲女子20日晚間在南屯區某大樓墜樓身亡，昨天檢察官相驗時，女子朋友向檢方反映，女子在生前曾遭人性侵，已在19日有過吞藥尋短紀錄，因此有朋友輪流陪女子，20日晚間，因朋友見女子情緒平復，所以暫時離開，沒想到墜樓意外就發生，女子在案發前，還在個人的Instagram留言「希望大家記得我的好，我愛你們」，成最後遺言，也讓朋友心痛，紛紛留言「真的太傻了」、「好好當小天使」。

據查，女子來自單親家庭，在未成年時已逃家，沒有與母親聯繫，此次發生意外，被通知配合相驗的女子生母坦言，很久沒有與女兒聯繫，不知女兒為何會發生墜樓意外。

檢察官在昨天相驗後，開立死亡證明書，並針對女子遭性侵一案，另案偵辦，而沒想到昨天清晨5時許，賴姓男子（24歲）在西屯區某茶店外，被梁姓男子（27歲）等9人毆打成傷，被逼著在茶店外人行道下跪，梁等人還拍攝影片，要來自承曾性侵女子，導致女子墜樓，也逼賴說出自己姓名、父母姓名、住址、電話等，要求賴向警方自首，利用私刑正義的方式，替女子討公道，影片後來在網路流傳。

台中市第六警分局在今天凌晨，透過涉案車輛，帶回梁姓男子等9人，並將全案依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪方向偵辦，至於賴遭毆打原因，是否因涉及其他刑案而起，將一併追查。

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台中市女子20日晚間墜樓身亡，檢察官昨天相驗時，接獲朋友反映女子曾遭人性侵，檢察官另案偵辦。圖／本報資料照
台中市女子20日晚間墜樓身亡，檢察官昨天相驗時，接獲朋友反映女子曾遭人性侵，檢察官另案偵辦。圖／本報資料照
台中市26歲女子前天在住處墜樓身亡，女子案發前的留言成遺言。圖／摘自女子Instagram
台中市26歲女子前天在住處墜樓身亡，女子案發前的留言成遺言。圖／摘自女子Instagram

性侵 檢察官 台中市

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