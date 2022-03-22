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影／貨輪擱淺台東14天 花費近億元今天上午脫困

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

貝里斯籍貨輪日前因舵機故障，擱淺台東富岡漁港岸際，之後連天利用漲潮時拖拉，都因為船體太重、拖拉失敗。 交通部航港局上周請廠商調派大型吊車，將貨輪上貨櫃卸下減重，今天上午8時20分已將貨輪拖出海，貨輪將先到高雄港維修，離開台東時間還要再等，初估相關救援拖吊費用近億元。

航港局副局長劉志鴻表示， 過去這3天總共從貨輪上卸載1600公噸的貨物，再配合今天上午8點20分滿潮，終於順利將貨輪拖出擱淺處到外海，目前先在外海檢視船體，如果沒有問題，預估2天後會拖到高雄港，修補、卸載貨櫃。

劉志鴻說，貨輪目前初步檢視沒有漏油，另這次協助貨輪施救、脫困作業，大約花費300萬美金，這些錢都會跟船東及相關單位求償。

貝里斯籍貨輪3月3日從中國煙台港出航前往印尼，行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，加上遇到東北季風，本月8日飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，隔日2艘船到場施救，希望趁滿潮將擱淺輪船拖出海，但輪船太重、纜繩斷了，無法將貨輪拖出海。

航港局和廠商開會後，請船東及打撈公司從高雄調派吊車，先缷載貨櫃、讓貨輪浮起來，再趁今日上午漲潮時，將輪船拖離擱淺區，貨輪在台東富岡漁港岸際受困14日，終於脫困。

貝里斯籍貨輪在台東擱淺了14天，今天上午終於脫困。記者卜敏正／攝影
貝里斯籍貨輪在台東擱淺了14天，今天上午終於脫困。記者卜敏正／攝影

台東 航港局 高雄港

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