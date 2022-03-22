影／網流傳圍毆性侵犯逼下跪影片 台中警抓9人查真相

近日網路流傳一段賴姓男子疑被打滿臉血，遭逼下跪道歉的影片，賴在影片中自承涉性侵女子，造成被害人跳樓，警方今天凌晨循線帶回涉案梁姓男子的9人，全案將依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌方向偵辦。

據查，賴是昨天清晨5時許被送往醫院急診室，警方獲報後，發現賴遭梁等人毆傷，循線逮回涉案9人，而梁等人會動手的原因，疑因賴涉嫌性侵一名女子，而該女在20日晚間時墜樓不治身亡，是否屬實，正由警方釐清中。

台中市第六警分局市政所在昨天清晨5時許，接獲醫院通報，賴姓男子（23歲）遭人圍毆成傷，頭部有擦挫傷、流鼻血，但無生命危險。

警方循線追查，發現賴在案發前，在西屯區某茶店遭多名男子毆打，還逼賴下跪，除說出自己的手機、姓名、父母姓名外，還承認自己曾經性侵一名女子（26歲），而該女也因遭性侵，墜樓身亡，涉案的多名男子為了討公道才錄影，逼賴要去自首，影片隨後在網路流傳。

警方鎖定涉案的梁姓男子（27歲）等9人，並查出涉案車輛，經漏夜追查後，在今天凌晨將梁等9人，依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆偵辦，另外，20日南屯區某大樓傳出女子墜樓案，是否如影片所述，女子墜樓原因是遭到賴性侵，將待警方後續查明。

第六警分局長蔡元戎說，私刑正義，法令不容，遭受不法侵害，應即報警處理，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以台中市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力，同時秉持市長盧秀燕對警察局要求「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」「有案必破，而且要快破」，誓言將將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。