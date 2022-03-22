快訊

歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

大學繁星推薦放榜 上午9時開放網路查詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／3人浮潛以為他先上岸 鼻頭角軟絲公園失蹤搜尋未獲

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區鼻頭角軟絲公園，昨晚傳出浮潛的張姓男子未上岸，消防、海巡與瑞芳警分局人員在岸上及海上徹夜搜救，到今天上午仍沒有找到人，上午7時成立指揮所擴大搜救。

瑞芳警分局調查，昨晚11時3分接獲通報，新北市瑞芳區鼻頭漁港旁軟絲公園，有3名名潛水客浮潛，其中一名男子失聯未上岸，海巡、警、消展開岸上及海上搜救。

瑞芳警分局鼻頭所所長劉景碩到場協助，報案人陳女指出，與張姓男友（42歲）偕同徐姓友人（34歲）昨天下午4時許，相約一起至鼻頭漁港旁軟絲公園浮潛。

警方說，徐男昨天下午5時許上岸時，沒有看到其他人，誤以為陳女和張男己先行離開，他自己持續再公園內浮潛，至昨晚10時許上岸時才發現張男物品仍置放於岸邊，經多次打手機聯繫張男都沒有人接，才聯絡其女友陳女確認張男浮潛未歸，報案請求協助。

消防局第六大隊瑞芳、貢寮消防分隊及海巡人員共30名，分別於沿岸及駕駛2艘小艇於鼻頭漁港外海全力搜尋。救援人員也在岸邊尋找，到今天上午8時都還沒有發現失蹤張男下落。

第六大隊表示，已派遣1大隊、1中隊、2分隊前往協尋。海巡人員協助救援，失蹤者身高約175，著黑色防寒衣，無救生衣。

3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝
3人浮潛以為他先岸，鼻頭角軟絲公園男失蹤搜尋未獲。記者游明煌／翻攝

瑞芳 海巡

延伸閱讀

鼻頭角軟絲公園3人潛水1男未上岸 疑溺水失踪搜救中

男子到瑞芳鼻頭角軟絲公園潛水失蹤 消防海巡合力救援

獨／揚棄「天燈」底座 海巡鎮海火箭彈二代新構型曝光

史上規模最大「海強操演」海巡飛彈巡邏艦首入列

相關新聞

影／國一死亡車禍 騎士誤闖國道逆向對撞轎車當場身亡

國道一號南向高雄高科往岡山路段349.15公里處，今晚發生一起死亡車禍事故；初步了解，疑似一名機車騎士誤闖國道還逆向，遭...

男子到瑞芳鼻頭角軟絲公園潛水失蹤 消防海巡合力救援

新北市消防局今天午夜接獲海巡單位轉報，有名男子下午到瑞芳鼻頭角軟絲公園潛水，遲未上岸，已派遣1大隊、1中隊、2分隊人、車...

猴子闖屋內？女屋主花容失色 警員到場發現是黑飛鼠

基隆市戴姓女子向警方報案，指有猴子闖進屋內，不知該怎麼辦。警員黃哲倫前往她家發現，入侵者不是猴子，而是黑飛鼠，因為已是凌...

影／台南東區發生女駕駛疑癲癇發作 駕車失控自撞意外

台南市東區東門路三段今晚8點多，發生一輛黑色BMW休旅車突然失控，先撞上停在路旁展售的Honda銀色休旅車後，再撞倒機車...

影／3人浮潛以為他先上岸 鼻頭角軟絲公園失蹤搜尋未獲

新北市瑞芳區鼻頭角軟絲公園，昨晚傳出浮潛的張姓男子未上岸，消防、海巡與瑞芳警分局人員在岸上及海上徹夜搜救，到今天上午仍沒...

鼻頭角軟絲公園3人潛水1男未上岸 疑溺水失踪搜救中

新北市瑞芳區鼻頭角軟絲公園，昨晚傳出有一名潛水客未上岸，消防與海巡人員今天凌晨集結，已展開搜救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。