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影／3人浮潛以為他先上岸 鼻頭角軟絲公園失蹤搜尋未獲
新北市瑞芳區鼻頭角軟絲公園，昨晚傳出浮潛的張姓男子未上岸，消防、海巡與瑞芳警分局人員在岸上及海上徹夜搜救，到今天上午仍沒有找到人，上午7時成立指揮所擴大搜救。
瑞芳警分局調查，昨晚11時3分接獲通報，新北市瑞芳區鼻頭漁港旁軟絲公園，有3名名潛水客浮潛，其中一名男子失聯未上岸，海巡、警、消展開岸上及海上搜救。
瑞芳警分局鼻頭所所長劉景碩到場協助，報案人陳女指出，與張姓男友（42歲）偕同徐姓友人（34歲）昨天下午4時許，相約一起至鼻頭漁港旁軟絲公園浮潛。
警方說，徐男昨天下午5時許上岸時，沒有看到其他人，誤以為陳女和張男己先行離開，他自己持續再公園內浮潛，至昨晚10時許上岸時才發現張男物品仍置放於岸邊，經多次打手機聯繫張男都沒有人接，才聯絡其女友陳女確認張男浮潛未歸，報案請求協助。
消防局第六大隊瑞芳、貢寮消防分隊及海巡人員共30名，分別於沿岸及駕駛2艘小艇於鼻頭漁港外海全力搜尋。救援人員也在岸邊尋找，到今天上午8時都還沒有發現失蹤張男下落。
第六大隊表示，已派遣1大隊、1中隊、2分隊前往協尋。海巡人員協助救援，失蹤者身高約175，著黑色防寒衣，無救生衣。
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