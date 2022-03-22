猴子闖屋內？女屋主花容失色 警員到場發現是黑飛鼠

基隆市戴姓女子向警方報案，指有猴子闖進屋內，不知該怎麼辦。警員黃哲倫前往她家發現，入侵者不是猴子，而是黑飛鼠，因為已是凌晨3點多，無法請動保單位支援，情急之下伺機用毛巾裹住黑飛鼠，帶往山區野放，才讓戴女和小孩能安心睡覺。

基隆警四分局今天表示，大武崙派出所19日凌晨3點多接獲戴女驚慌報案，表示家中有猴子闖入，需要幫忙。黃哲倫到了戴女家中，看到戴女口中的猴子正在房間恣意跑跳，他把房間的窗戶打開，也不見牠離開。

後來這名不速之客冷靜下來，蹲坐在桌上，黃哲倫仔細觀察，才發現牠並非猴子，而是一隻黑飛鼠。因為凌晨3點多，黃哲倫判斷無法立即連繫動保單位即時處置，而戴女及家中2名小朋友已經嚇得不知所措，急中生智，借用毛巾伺機將黑飛鼠裹住，再抱到山區野放，化解危機。