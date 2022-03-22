猴子闖屋內？女屋主花容失色 警員到場發現是黑飛鼠

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市戴姓女子向警方報案，指有猴子闖進屋內，不知該怎麼辦。警員黃哲倫前往她家發現，入侵者不是猴子，而是黑飛鼠，因為已是凌晨3點多，無法請動保單位支援，情急之下伺機用毛巾裹住黑飛鼠，帶往山區野放，才讓戴女和小孩能安心睡覺。

基隆警四分局今天表示，大武崙派出所19日凌晨3點多接獲戴女驚慌報案，表示家中有猴子闖入，需要幫忙。黃哲倫到了戴女家中，看到戴女口中的猴子正在房間恣意跑跳，他把房間的窗戶打開，也不見牠離開。

後來這名不速之客冷靜下來，蹲坐在桌上，黃哲倫仔細觀察，才發現牠並非猴子，而是一隻黑飛鼠。因為凌晨3點多，黃哲倫判斷無法立即連繫動保單位即時處置，而戴女及家中2名小朋友已經嚇得不知所措，急中生智，借用毛巾伺機將黑飛鼠裹住，再抱到山區野放，化解危機。

黃哲倫返回派出所後約1個小時，外送員提著一大包麥當勞餐點送到派出所，顧客簽收單「顧客需求」註明：可以幫我們留言感謝警察先生剛剛的幫忙嗎？才知道是戴女訂購送來，向警方表達謝意。

1隻黑飛鼠闖入基隆市民宅，戴姓女屋主嚇得花容失色，誤以為是猴子並向警方求救。記者邱瑞杰／翻攝
1隻黑飛鼠闖入基隆市民宅，戴姓女屋主嚇得花容失色，誤以為是猴子並向警方求救。記者邱瑞杰／翻攝
1隻黑飛鼠闖入基隆市民宅，警員黃哲倫到場協助抓去野放，戴姓女屋主訂購麥當勞向警方表示謝意。記者邱瑞杰／翻攝
1隻黑飛鼠闖入基隆市民宅，警員黃哲倫到場協助抓去野放，戴姓女屋主訂購麥當勞向警方表示謝意。記者邱瑞杰／翻攝
1隻黑飛鼠闖入基隆市民宅，警員黃哲倫到場協助抓去野放，戴姓女屋主訂購麥當勞向警方表示謝意。記者邱瑞杰／翻攝
1隻黑飛鼠闖入基隆市民宅，警員黃哲倫到場協助抓去野放，戴姓女屋主訂購麥當勞向警方表示謝意。記者邱瑞杰／翻攝

猴子 基隆 野放

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