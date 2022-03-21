影／台南東區發生女駕駛疑癲癇發作 駕車失控自撞意外

台南市東區東門路三段今晚8點多，發生一輛黑色BMW休旅車突然失控，先撞上停在路旁展售的Honda銀色休旅車後，再撞倒機車行前第四台電箱等物品後才停下來，BMW休旅車車頭幾乎全毀，鄭姓女駕駛臉部挫傷送醫，她告訴救護人員說，她有癲癇病史，今天忘了吃藥突然發作。至於車禍發生的真正原因，轄區警方正在調查中。

「台南市東區東門路三段發生車禍。」台南市消防局救災救護中心今晚8點多接獲民眾報案，東門路三段有休旅車先自撞展售休旅車後再撞路旁電箱，機車行前油桶、路樹被撞倒，現場一片混亂，但未撞到其他路人。

東門消防分隊人員到場後，將32歲鄭姓女駕駛救出送醫，鄭女右臉挫傷，沒有生命危險。她告訴救護人員說，她有癲癇病史，今天忘了吃藥突然發作。消防人員研判鄭女可能開車時發病，失去意識。市警一分局說，至於車禍發生的真正原因，轄區警方正在調查。