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女子頭上被倒土 男到案坦承報復卻稱「誤認成前女友」
吳姓女子前天凌晨向台北市警方報案，稱遭不明男子持水桶潑灑濕土，警方介入調查，鎖定李姓男子涉嫌重大，昨晚追至李男家中逮人，李雖對犯行坦承不諱，卻稱「要報復前女友，結果認錯人」，警詢後依妨害名譽罪嫌將其送辦。
據悉，30歲吳姓女子及邱姓友人3月18日深夜相約在台北市大安區安和路巷弄內的酒吧飲酒，2人酒後走出酒吧外，站在路邊聊天，未料一名男子突然提著整桶培植土，從吳女後方靠近，從上往下一把將濕土倒在吳女頭上，站在對面的邱女也遭波及，受害2人十分狼狽，仍決定先返家清洗，再到派出所報警提告。
轄區大安分局警方獲報後調閱監視器畫面追人，發現32歲李姓男子涉嫌重大，犯後逃往高雄市，昨日又返回台北市住處，員警昨晚11時許循線逮人，李男見員警上門，對犯行坦承不諱，但供稱與前女友有60萬元的債務糾紛，案發當晚發現前女友在該酒吧上網打卡，遂帶著一桶濕土埋伏在店外，又誤認吳女就是前女友，才不小心「潑錯人」。
警方表示，全案詢後依妨害名譽罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾遇有糾紛、衝突，皆應保持理性，循正當方式溝通，切勿以違法方式解決問題，若有不法，警方定將究辦。
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