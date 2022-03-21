快訊

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

賴清德問成大生未來志向 41%想「躺平」讓他傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／豐原民宅大火 獨居老翁行動不便逃生不及燒成焦炭

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區今晚發生民宅火警，火勢猛烈，延燒3戶民宅，一名獨居的90歲老翁行動不便，逃生不及被燒成焦炭，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今晚6點多獲報，豐原區中正路726巷內有民宅火警，派遣豐原、神岡、豐南、大雅分隊，出動消防車9輛、救護車1輛、人員32名、由豐原分隊小隊長林建興帶隊前往搶救、大隊長張國賢前往指揮。

平房民宅火勢猛烈，消防隊從四周佈水線搶救，最後救出一名90歲獨居老翁，他行動不便、多處燒燙傷，當場無呼吸心跳，被送到衛福部豐原醫院急救仍不治。

消防隊員到現場時，火勢已全面燃燒，清理火場於大門進入10公尺處，發現老翁倒在屋內，現場燃燒3戶，面積約200平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

豐原區今晚發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／取自記者爆料網
豐原區今晚發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／取自記者爆料網
豐原區今晚發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／取自記者爆料網
豐原區今晚發生民宅火警，消防隊員搶救。圖／取自記者爆料網

獨居

延伸閱讀

陳火慶四代傳承漆藝 「磨顯傳心」慢工細活紀錄片問世

影／清明連假未到 台中市單日已傳17起公墓火警

全台這空汙最嚴重 台中3站「紅害罩頂」避免出門

豐原中正公園溜滑梯變「電滑梯」 中市府：提供除電棒

相關新聞

影／豐原民宅大火 獨居老翁行動不便逃生不及燒成焦炭

台中市豐原區今晚發生民宅火警，火勢猛烈，延燒3戶民宅，一名獨居的90歲老翁行動不便，逃生不及被燒成焦炭，起火原因由消防局...

影／上山摘採植物 丈夫失足跌落山溝妻子求援救不回

新北市吳姓男子今天下午在貢寮區田寮洋街疑採植物時，不慎墜落約10公尺的邊坡下方山溝。消防人員獲報到場，發現他頭部受傷，已...

女子頭上被倒土 男到案坦承報復卻稱「誤認成前女友」

吳姓女子前天凌晨向台北市警方報案，稱遭不明男子持水桶潑灑濕土，警方介入調查，鎖定李姓男子涉嫌重大，昨晚追至李男家中逮人，...

曳引車疑天雨路滑自撞 駕駛摔出車外昏迷

花蓮一名38歲連姓男子今早駕駛一輛曳引車，行經花蓮市海岸路彎道時，疑似天雨路滑、車速過快不慎自撞。因撞擊力之大，曳引車頭...

疑天雨路滑 砂石車駕駛煞車不及自撞分隔島、路燈

屏東縣今中午過後下起大雨，砂石車駕駛葉姓男子行經潮州往枋寮方向沿台1線南下直行時，疑因大雨天雨路滑，砂石車駕駛煞車不及，...

影／台南東區發生女駕駛疑癲癇發作 駕車失控自撞意外

台南市東區東門路三段今晚8點多，發生一輛黑色BMW休旅車突然失控，先撞上停在路旁展售的Honda銀色休旅車後，再撞倒機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。