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影／豐原民宅大火 獨居老翁行動不便逃生不及燒成焦炭
台中市豐原區今晚發生民宅火警，火勢猛烈，延燒3戶民宅，一名獨居的90歲老翁行動不便，逃生不及被燒成焦炭，起火原因由消防局調查中。
台中市消防局今晚6點多獲報，豐原區中正路726巷內有民宅火警，派遣豐原、神岡、豐南、大雅分隊，出動消防車9輛、救護車1輛、人員32名、由豐原分隊小隊長林建興帶隊前往搶救、大隊長張國賢前往指揮。
平房民宅火勢猛烈，消防隊從四周佈水線搶救，最後救出一名90歲獨居老翁，他行動不便、多處燒燙傷，當場無呼吸心跳，被送到衛福部豐原醫院急救仍不治。
消防隊員到現場時，火勢已全面燃燒，清理火場於大門進入10公尺處，發現老翁倒在屋內，現場燃燒3戶，面積約200平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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