曳引車疑天雨路滑自撞 駕駛摔出車外昏迷

花蓮一名38歲連姓男子今早駕駛一輛曳引車，行經花蓮市海岸路彎道時，疑似天雨路滑、車速過快不慎自撞。因撞擊力之大，曳引車頭整個旋轉180度變形，連男不但飛出車外，還身受重傷、意識不清，仍在醫院觀察。雖然駕駛無酒駕，但詳細肇因仍待警方釐清。

花蓮警分局表示，今天上午7點多，連男駕駛一輛營業貨運曳引車，沿著花蓮市海岸路由南往北直行，沒想到行經民樂三街口的大彎道時，疑因過彎不慎，自撞路邊圍牆跟路樹。

當時撞擊力道過大，連男摔出車外到路邊樹叢，救難人員趕赴現場發現，他的大腿、肋骨及身體有多處骨折，且已陷入昏迷，趕緊在現場進行初步急救措施，並就近送往門諾醫院急救；曳引車頭直接旋轉180度變形，旁邊的路樹則被撞得倒在地上，現場混亂。